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Air Performer serija 9000 4-u-1 prečišćivač, ventilator, grejalica i ovlaživač

Novo

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Air Performer serija 90004-u-1 prečišćivač, ventilator, grejalica i ovlaživač

AMF970/10

Air Performer serija 9000 4-u-1 prečišćivač, ventilator, grejalica i ovlaživač

Novo

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Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 170.8 MB
  • 22 May 2026

Naš prvi 4-u-1 uređaj koji prečišćava i ovlažuje vazduh, a po potrebi vas greje ili hladi. Uređaj automatski prilagođava svoje snažne performanse kako bi vaš vazduh održao čistim i prijatnim tokom cele godine.

  • PDF datoteka
  • 1 June 2026

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