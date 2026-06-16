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  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
  • Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.

2+1 produžena garancija

Epilator Series 8000Bežični epilator; za mokro i suvo korišćenje

BRE709/00

5
| (142) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.
Naš najefikasniji epilator, vaša najglatkija koža. Predstavljamo prvi epilator na svetu sa ProGuide dodatkom sa vidljivošću od 360° za efikasne i nežne rezultate. Kompletan set za uklanjanje dlačica.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Oslobodite se rutine uklanjanja dlačica i do 4 nedelje.

Zbogom dlačicama. Efikasna epilacija. Nežna nega.

  • Korišćenje u mokrim i suvim uslovima

  • Za noge i telo

  • Efikasna epilacija

  • Ukupno 5 dodataka

Glatkoća do 4 nedelje

Glatkoća do 4 nedelje

Uživajte u tome što ste oslobođeni od rutinskog uklanjanja dlačica. Nema više čekanja da dlačice porastu: uklanja dlačice 3 puta kraće od voska.

ProGuide. Manje bola, veća udobnost kože*

ProGuide. Manje bola, veća udobnost kože*

Prvi epilator na svetu sa ProGuide-om i vidljivošću od 360° za efikasne i nežne rezultate. ProGuide usavršava vaš ugao epilacije od 75° za najbolje rezultate i održava vašu kožu zategnutom za veću udobnost. LED svetlo od 360° vam pomaže da uočite i uklonite više dlačica.

Efikasno i brzo. Upalite ga. Vidite ga. Uhvatite ga.

Efikasno i brzo. Upalite ga. Vidite ga. Uhvatite ga.

Efikasni i brzi rezultati sa tehnologijom dvostrukog dejstva. Hvata čak i najkraće dlačice keramičkom pincetom. Hvata i uklanja dlačice kratke do 0,5 mm. Nema potrebe za pritiskom. Jednostavno klizite. Integrisano LED svetlo osigurava da vam se nijedna dlačica ne sakrije. Završite to za manje od 6 minuta na obe potkolenice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

142

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je savršen

Preporučujem svima! Odličan proizvod! Jako je praktičan i kompaktan.

Prednosti

Sve

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-05

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za preporučiti!

Učinkovito i jednostavno. Proizvod je za svaku preporuku!

Prednosti

Jednostavnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-01

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke!!

Odlican proizvod, vrlo jednostavan za koristenje, a rezultati su vidljivi vec nakon prvog koristenja!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2025-11-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2025-11-30

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Odricanje od odgovornosti

  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. u poređenju sa korišćenjem bez ProGuide dodatka.

  2. sa 2 godine garancije.