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Epilator Series 8000 Bežični epilator; za mokro i suvo korišćenje

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Epilator Series 8000Bežični epilator; za mokro i suvo korišćenje

BRE709/00

Epilator Series 8000 Bežični epilator; za mokro i suvo korišćenje

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  • Kako da koristite komplet za epilaciju: Vodič za kompletnu rutinu
    Kako da koristite komplet za epilaciju: Vodič za kompletnu rutinu
  • Spremite se: Kako da se pripremite za rutinu uklanjanja dlačica
    Spremite se: Kako da se pripremite za rutinu uklanjanja dlačica
  • Osnove za efikasnu epilaciju
    Osnove za efikasnu epilaciju
  • Kako da održavate komplet za epilaciju
    Kako da održavate komplet za epilaciju

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Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 4.8 MB
  • 17 December 2025

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