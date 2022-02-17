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  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje

Obustavljeno

Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3222/14

4.6
| (230) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje
Ovaj trimer sa inovativnim Lift & Trim sistemom podiže i hvata više položenih dlaka, za efikasne, ravnomerne rezultate podrezivanja. Ovo vam omogućava da lako postignete željeni 3-dnevni čekinjasti izgled, kratku bradu ili dugačku bradu.
Pogledajte sve prednosti

Titanijumska sečiva koja se sama oštre

Brzo i precizno podrezivanje, za lako oblikovanje

  • Postavke preciznosti od 0,5 mm

  • Sečiva obložena titanijumom

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Sistem Lift & Trim

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Savršen za čekinjasti izgled, Philips trimer za bradu ima novi sistem Lift & Trim: češalj koji podiže i postavlja dlačice u nivo sečiva, za ravnomerno podrezivanje.

Izuzetno oštra sečiva za izuzetno upečatljiv rezultat

Izuzetno oštra sečiva za izuzetno upečatljiv rezultat

Napravljena tako da ostanu podjednako oštra i efektivna kao prvog dana, samooštreća čelična sečiva presvučena titanijumom pružaju podrezivanje uz zaštitu svaki put.

Dugotrajna baterija

Dugotrajna baterija

Ovaj trimer za bradu koristi tehnologiju DuraPower za smanjivanje trenja na sečivima, zaštitu motora i četiri puta duže trajanje baterije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

230

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2

17/02/2022

Srbija

Srbija

Sjajne karakteristike

Perfektno brijanje, dobra baterija, lako ciscenje. Preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana