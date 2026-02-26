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Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu
Obustavljeno
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BT3222/14
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
ShaversČetka za čišćenje
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