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  • Napredna preciznost

Obustavljeno

Beardtrimmer series 5000Trimer za bradu

BT5522/15

4.6
| (229) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Napredna preciznost
Trimer za bradu Philips 5500 je vrhunski trimer za bradu i čekinjastu bradu koji se može koristiti i za šišanje kose. Dizajniran je za ravnomerno podrezivanje iz bilo kog ugla i ima 40 prilagodljivih dužina. Čelična sečiva DualCut i 120 minuta rada uz litijum-jonsku bateriju.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunska kontrola za bradu i kosu

Napredna preciznost

  • Postavke preciznosti od 0,2 mm

  • Metalna sečiva koja se sama oštre

  • 120 min. bežične upotrebe/1 h punjenja

  • Sistem Lift & Trim PRO

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Čekinjasta brada nema nikakve šanse. Sistem Lift&Trim Pro sistem hvata sve položene dlačice i podiže ih prema sečivima radi preciznog odsecanja, dok je u isto vreme idealan trimer za dugu bradu.

Sečiva koja se sama oštre, potpuno bez održavanja

Sečiva koja se sama oštre, potpuno bez održavanja

Pogodna čak i za najgušće dlačice, dvostruko naoštrena sečiva garantuju precizne ivice i superiorno podrezivanje svaki put. Nije potrebno ulje niti zamenska sečiva.

Podešavajte različite postavke dubine

Precizno podrežite na željenu dužinu. Samo okrenite precizni točkić na neku od 40 postavki dužine između 0,4 i 10 mm, u koracima od 0,2 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

229

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

25/10/2021

България

България

Страхотен тример

Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

19/06/2020

България

България

Машинката е страхотна

Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

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