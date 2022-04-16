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Beardtrimmer series 5000 Trimer za bradu
Obustavljeno
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BT5522/15
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Beardtrimmer series 5000Rezač
Beardtrimmer series 5000Precizni trimer
Podesivi češalj za bradu od 0,4–10 mm
Beardtrimmer Series 5000Podesivi češalj za bradu od 10,4–20 mm
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ShaversČetka za čišćenje
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