Funkcija protiv distorzije zvuka za glasnu muziku bez izobličenja

Funkcija protiv distorzije vam omogućava da reprodukujete muziku glasnije nepromenjenog kvaliteta, čak i kada je baterija skoro prazna. Podržava mnoštvo ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja usled distorzije. Ova ugrađena funkcija nadgleda muzički signal dok prolazi kroz pojačalo i održava najviše vrednosti unutar opsega pojačala, sprečavajući distorziju zvuka uzrokovanu prigušenjem, bez uticaja na glasnoću. Mogućnost prenosivog zvučnika da reprodukuje najviše vrednosti muzike smanjuje se sa pražnjenjem baterije, ali funkcija protiv distorzije umanjuje najviše vrednosti uzrokovane slabom baterijom, održavajući muziku bez distorzije.