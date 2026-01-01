Obustavljeno
BT55P/00
Snažan zvuk koji staje u šaku
Život uz muziku koja se bežično prenosi na kompaktni zvučnik koji je lak za nošenje. Boje u trendu pomažu vam da izaberete onu koja se uklapa sa vašim stilom, a ugrađena punjiva baterija omogućava da muzika gruva uvek i svuda.
Bluetooth®
Punjiva baterija
2 W
Bluetooth je bežična tehnologija koja je u isto vreme robusna i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.
Reprodukujte muziku glasno – bilo kad, bilo gde. Ugrađena baterija na punjenje vam omogućava da uživate u svojoj muzici bez zbrke sa zamršenim kablovima za napajanje i nepraktičnom potragom za zidnom utičnicom. Uživajte još sada u odličnoj muzici uz slobodu prenosivosti.
Funkcija protiv distorzije vam omogućava da reprodukujete muziku glasnije nepromenjenog kvaliteta, čak i kada je baterija skoro prazna. Podržava mnoštvo ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja usled distorzije. Ova ugrađena funkcija nadgleda muzički signal dok prolazi kroz pojačalo i održava najviše vrednosti unutar opsega pojačala, sprečavajući distorziju zvuka uzrokovanu prigušenjem, bez uticaja na glasnoću. Mogućnost prenosivog zvučnika da reprodukuje najviše vrednosti muzike smanjuje se sa pražnjenjem baterije, ali funkcija protiv distorzije umanjuje najviše vrednosti uzrokovane slabom baterijom, održavajući muziku bez distorzije.
Komentari