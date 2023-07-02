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  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
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  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered
  • Vakumski trimer koji pravi manji nered

Obustavljeno

Beardtrimmer series 7000Vakuumski trimer za bradu

BT7500/15

4.1
| (173) Komentari | 81% preporučuje ovaj proizvod
Vakumski trimer koji pravi manji nered
Podrežite bradu, brkove i zulufe bez nereda. Novi Philips vakumski trimer ima unapređeni sistem visokih performansi sa 50% snažnijim* protokom vazduha. Efikasno hvata podrezane dlačice omogućavajući podrezivanje bez nereda.
Pogledajte sve prednosti

Najbolji model kompanije Philips za uredno podrezivanje

Vakumski trimer koji pravi manji nered

  • Postavke preciznosti od 0,5 mm

  • Metalna sečiva koja se sama oštre

  • Do 75 min upotrebe / 1 h punjenja

  • Vakuumski sistem visokih performansi

Poboljšan protok vazduha za podrezivanje bez nereda

Poboljšan protok vazduha za podrezivanje bez nereda

Vakuumski sistem visokih performansi na Philips trimeru za bradu 7000 daje 50% snažniji, poboljšani protok vazduha* za hvatanje do 95% podrezanih dlačica** i podrezivanje bez nereda.

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Čekinjasta brada nema nikakve šanse. Sistem Lift&Trim Pro sistem hvata sve položene dlačice i podiže ih prema sečivima radi preciznog odsecanja, dok je u isto vreme idealan trimer za dugu bradu.

Sečiva koja se sama oštre, potpuno bez održavanja

Sečiva koja se sama oštre, potpuno bez održavanja

Pogodna čak i za najgušće dlačice, dvostruko naoštrena sečiva garantuju precizne ivice i superiorno podrezivanje svaki put. Nije potrebno ulje niti zamenska sečiva.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

173

Komentari

81%

preporučuje ovaj proizvod

02/07/2023

България

България

Филипс за пореден път доказват, че са ненадминати

Здравейте, клиент съм на Филипс от 6 години, имам тример за тяло, четка за зъби, машинка за подстригване и мога смело да заявя, че за пореден път доказват, че продуктите им са ненадминати. Закупих този тример преди месец, от това което имам като опит с него мога да споделя, че съм доволен на 100%. Първо ценовият клас - като за среден клас тримери е безупречен. За последния месец го заредих само веднъж (преди първата употлеба) и оттогаво до днес, все още не е светнала лампичката за индикация, като се има предвид, че го ползвам през 3-4 дена. Бръсненето е изключително бързо и удобно, вече забравих досадните приготовления при употребата на стандартна самобръсначка. Честно казано, бях доста скептичен относно вакуумното допълнение, да - не събира всички косми, но 1% да не улови е позволено, определено няма да станеш целият в косми, докато се бръснеш, бързайки за работа. Лесно се почиства, единственото, което е минус е, че не е 100% водоустойчив.

Prednosti

Вакуум

Mane

Не е водоустойчив

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Тример за брада с вакуум

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Тример за брада с вакуум

14/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Перфектна

Издръжлива батерия, бързо и чисто, удобен за използване. Перфектен! Препоръчвам, ако имате нужда от тример!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Тример за брада с вакуум

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Тример за брада с вакуум

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много удобна, без косми по мивката

Вакумът е задължителна екстра! Много прецизна и удобна. Батерията държи дълго време. Пазете от жени, защото ги изпускат!

Prednosti

Без косми навсякъде

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Тример за брада с вакуум

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Тример за брада с вакуум

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  1. U odnosu na prethodni model kompanije Philips

  2. Testirano u laboratorijskom okruženju na podlogama od kose