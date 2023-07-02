2 godine garancije
Obustavljeno
Postavke preciznosti od 0,5 mm
Metalna sečiva koja se sama oštre
Do 75 min upotrebe / 1 h punjenja
Vakuumski sistem visokih performansi
Vakuumski sistem visokih performansi na Philips trimeru za bradu 7000 daje 50% snažniji, poboljšani protok vazduha* za hvatanje do 95% podrezanih dlačica** i podrezivanje bez nereda.
Čekinjasta brada nema nikakve šanse. Sistem Lift&Trim Pro sistem hvata sve položene dlačice i podiže ih prema sečivima radi preciznog odsecanja, dok je u isto vreme idealan trimer za dugu bradu.
Pogodna čak i za najgušće dlačice, dvostruko naoštrena sečiva garantuju precizne ivice i superiorno podrezivanje svaki put. Nije potrebno ulje niti zamenska sečiva.
4.1
od 5
173
Komentari
81%
preporučuje ovaj proizvod
Mashinkata
02/07/2023
България
Филипс за пореден път доказват, че са ненадминати
Здравейте, клиент съм на Филипс от 6 години, имам тример за тяло, четка за зъби, машинка за подстригване и мога смело да заявя, че за пореден път доказват, че продуктите им са ненадминати. Закупих този тример преди месец, от това което имам като опит с него мога да споделя, че съм доволен на 100%. Първо ценовият клас - като за среден клас тримери е безупречен. За последния месец го заредих само веднъж (преди първата употлеба) и оттогаво до днес, все още не е светнала лампичката за индикация, като се има предвид, че го ползвам през 3-4 дена. Бръсненето е изключително бързо и удобно, вече забравих досадните приготовления при употребата на стандартна самобръсначка. Честно казано, бях доста скептичен относно вакуумното допълнение, да - не събира всички косми, но 1% да не улови е позволено, определено няма да станеш целият в косми, докато се бръснеш, бързайки за работа. Лесно се почиства, единственото, което е минус е, че не е 100% водоустойчив.
Prednosti
Вакуум
Mane
Не е водоустойчив
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Тример за брада с вакуум
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Тример за брада с вакуум
Петката
14/09/2022
България
Verifikovani kupac
Перфектна
Издръжлива батерия, бързо и чисто, удобен за използване. Перфектен! Препоръчвам, ако имате нужда от тример!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Тример за брада с вакуум
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Тример за брада с вакуум
Алексaндър
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много удобна, без косми по мивката
Вакумът е задължителна екстра! Много прецизна и удобна. Батерията държи дълго време. Пазете от жени, защото ги изпускат!
Prednosti
Без косми навсякъде
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Тример за брада с вакуум
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Тример за брада с вакуум
U odnosu na prethodni model kompanije Philips
Testirano u laboratorijskom okruženju na podlogama od kose