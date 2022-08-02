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Beard trimmer 9000 Prestige Trimer za bradu
Obustavljeno
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BT9810/15
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
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