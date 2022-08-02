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Beard trimmer 9000 Prestige Trimer za bradu

Obustavljeno

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Beard trimmer 9000 PrestigeTrimer za bradu

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Trimer za bradu

Obustavljeno

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  • Video sa uputstvima za korišćenje i podrezivanje za trimer za bradu 9000 Prestige
    Video sa uputstvima za korišćenje i podrezivanje za trimer za bradu 9000 Prestige
  • Video sa uputstvima za čišćenje, punjenje i održavanje za trimer za bradu 9000 Prestige
    Video sa uputstvima za čišćenje, punjenje i održavanje za trimer za bradu 9000 Prestige

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Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 1.2 MB
  • 16 October 2025

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