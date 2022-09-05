2 godine garancije
Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*
Bez uklanjanja kamenca do 5000 šoljica*
Produžite radni vek aparata
1 AquaClean filter
Aktiviranjem filtera AquaClean automatski deaktivirate alarm za uklanjanje kamenca. Sada možete uživati u beskrajnoj kafi najfinijeg kvaliteta bez muke – i tek nakon 8 zamena filtera aparat će ponovo aktivirati alarm za postupak uklanjanja kamenca. Aparati opremljeni opcijom AquaClean imaju odgovarajuću nalepnicu na rezervoaru za vodu.
Montaža ovakve dugotrajne karakteristike ne može biti brža. Jednostavno umetnite AquaClean filter u rezervoar za vodu vašeg Saeco super-automatskog aparata za pripremu espresa, aktivirajte ga pomoću korisničkog interfejsa i spremni ste da uživate u do 5000 šoljica čiste kafe bez potrebe za uklanjanjem kamenca*.
AquaClean će doprineti očuvanju ukusa kafa na duže vreme i sprečiti zapušavanje vašeg aparata zahvaljujući inovativnim karakteristikama poput tehnologije izmene jona, originalnog Philips protoka vode i filtera sa mikroporama.
5.0
od 5
17
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
1012
05/09/2022
България
Verifikovani kupac
Добър продукт.
Смятам, че филтърът е доста добър. Върши си работата добре. Към момента съм използвала само един такъв филтър, но определено ще взема отново. Смятам, че всеки, който има такъв тип кафе автомати трябва да ползва филтъра, тъй като покупката на един кафе автомат от този тип не е евтина и благодарение на филтъра животът на машината се удължава.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Dokonalý produkt
V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.
Prednosti
Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.
Mane
Cena je dosti vysoká.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
wooiler
26/04/2021
Україна
Deo promocije
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.