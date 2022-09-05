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  • Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*
  • Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*
  • Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*
  • Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*

Dodaci za održavanjeFilter za kamenac i vodu

CA6903/10

5
| (17) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*
Inovativni AquaClean filter za vodu smanjuje stvaranje kamenca. Možete da uživate u svežoj kafi od čiste vode. Koristite isključivo Philips AquaClean filter za vodu kako biste obezbedili maksimalni vek trajanja i bezbednost Philips i Saeco aparata.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5500

Serija 5500
Automatski aparat za espreso

EP5547/90

Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espreso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espreso

EP3347/90

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Automatski aparat za espreso

SM8889/00

Sa svakim filterom možete da uživate u do 625* šoljica!

Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*

  • Bez uklanjanja kamenca do 625 šoljica*

  • Bez uklanjanja kamenca do 5000 šoljica*

  • Produžite radni vek aparata

  • 1 AquaClean filter

Aktiviranjem filtera AquaClean deaktivira se alarm za uklanjanje kamenca

Aktiviranjem filtera AquaClean deaktivira se alarm za uklanjanje kamenca

Aktiviranjem filtera AquaClean automatski deaktivirate alarm za uklanjanje kamenca. Sada možete uživati u beskrajnoj kafi najfinijeg kvaliteta bez muke – i tek nakon 8 zamena filtera aparat će ponovo aktivirati alarm za postupak uklanjanja kamenca. Aparati opremljeni opcijom AquaClean imaju odgovarajuću nalepnicu na rezervoaru za vodu.

Aktivirajte filter bez muke pomoću sistema Click&Go

Aktivirajte filter bez muke pomoću sistema Click&Go

Montaža ovakve dugotrajne karakteristike ne može biti brža. Jednostavno umetnite AquaClean filter u rezervoar za vodu vašeg Saeco super-automatskog aparata za pripremu espresa, aktivirajte ga pomoću korisničkog interfejsa i spremni ste da uživate u do 5000 šoljica čiste kafe bez potrebe za uklanjanjem kamenca*.

Vaš aparat se neće zapušiti zahvaljujući filteru s mikroporama

Vaš aparat se neće zapušiti zahvaljujući filteru s mikroporama

AquaClean će doprineti očuvanju ukusa kafa na duže vreme i sprečiti zapušavanje vašeg aparata zahvaljujući inovativnim karakteristikama poput tehnologije izmene jona, originalnog Philips protoka vode i filtera sa mikroporama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

17

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Добър продукт.

Смятам, че филтърът е доста добър. Върши си работата добре. Към момента съм използвала само един такъв филтър, но определено ще взема отново. Смятам, че всеки, който има такъв тип кафе автомати трябва да ползва филтъра, тъй като покупката на един кафе автомат от този тип не е евтина и благодарение на филтъра животът на машината се удължава.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Dokonalý produkt

V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.

Prednosti

Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.

Mane

Cena je dosti vysoká.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

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Odricanje od odgovornosti

  1. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.