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Dodaci za održavanje Filter za kamenac i vodu

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Dodaci za održavanjeFilter za kamenac i vodu

CA6903/10

Dodaci za održavanje Filter za kamenac i vodu

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Uputstva i Dokumentacija

Inovativni AquaClean filter za vodu smanjuje stvaranje kamenca. Možete da uživate u svežoj kafi od čiste vode. Koristite isključivo Philips AquaClean filter za vodu kako biste obezbedili maksimalni vek trajanja i bezbednost Philips i Saeco aparata.

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  • 3 August 2026

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