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CA6903/10
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Inovativni AquaClean filter za vodu smanjuje stvaranje kamenca. Možete da uživate u svežoj kafi od čiste vode. Koristite isključivo Philips AquaClean filter za vodu kako biste obezbedili maksimalni vek trajanja i bezbednost Philips i Saeco aparata.
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