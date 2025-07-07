  • Najlakši način za uživanje u toplim i hladnim napicima od kafe, jednim dodirom
Serija 5500Automatski aparat za espreso

EP5547/90

4.7
| (350) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Najlakši način za uživanje u toplim i hladnim napicima od kafe, jednim dodirom
Odaberite neki od 20 ukusnih napitaka od kafe na aparatu LatteGo 5500. Od mlečnih latea do osvežavajućih ledenih kafa, svaki napitak se priprema na idealnoj temperaturi, sa savršenom aromom i kremom. LatteGo pravi svilenkasto glatku penu od mleka, a čišćenje je lako.
Sa LatteGo sistemom za mleko koji se najbrže čisti*

Najlakši način za uživanje u toplim i hladnim napicima od kafe, jednim dodirom

  • 20 napitaka

  • LatteGo

  • Crni hrom

Uživajte u 20 toplih i ledenih napitaka nadohvat ruke

Naših 20 recepata obuhvata tople napitke poput espresa, kafe sa mlekom i kapućina, kao i osvežavajuće ledene kafe. Kalibrisali smo sistem za pripremu kafe, pa čak i ledene kafe imaju istu sjajni ukus kao i topli napici.

Kreirajte svilenkasto glatku mlečnu penu uz LatteGo sistem za mleko

Naša moćna ciklonska tehnologija pravljenja mlečne pene omogućava vam da kreirate svilenkasto glatku penu od mleka pomoću samo jednog dodira na dugme, čak i sa biljnim alternativama mleku.

Manje čekanja, brže do kafe uz QuickStart

Više nema čekanja da se aparat zagreje. Naša funkcija QuickStart omogućava vam da uključite aparat i da odmah pripremite kafu. Aparat će se zagrejati u skladu sa izabranim receptom.

Tehničke specifikacije

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.7

od 5

350

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

07/07/2025

Srbija

Odlican aparat!

Kupila sam Philips LatteGo 5500 i stvarno sam prezadovoljna! Aparat je jednostavan za korišćenje, ima veliki izbor kafa i super peni mleko. Lako za ciscenje. Preporuka za sve koji vole dobra kafa kod kuće.

Prednosti

Laka za koriscenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso

MakiK

04/06/2025

Srbija

PREPORUKA

Ko god traži aparat za kafu, a čita ovaj komentar, da zna da potragu ovde može da obustavi. To je to! :) Aparat je ispunio sva naša očekivanja. Ono što je nas oduševilo jeste mlin koji samelje kafu odlično i ukus kafe bude baš lep. Ko voli kafe sa mlekom, dodatak za kremu/penu je veliki +. Od nas ocena 10/10.

Sejn

02/12/2024

Srbija

Proizvod za ceo život!

Imam opciju za spremanje hladnih i toplih napitaka i sto je najbitnije mogu podesiti jacinu, duzinu espressa i koliko zelim pene od mleka da mi napravi. Sve preporuke, odusevljen sam.

Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2023)

  2. U poređenju sa prethodnim Philips aparatima za espreso

  3. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja