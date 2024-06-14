2 godine garancije
EP5547/90
PSA3218/01
PSA3228/01
EP4341/51
EP2336/40
EP3347/90
EP2220/10
EP2224/10
SM8889/00
EP4327/90
Isto kao CA6704/60
Za 6 upotr. – koristite jednom mesečno
Produžite radni vek aparata
Kuvajte kafu boljeg ukusa
Redovnim održavanjem osigurava se najbolji ukus i aroma iz vašeg Philips i Saeco aparata za pripremu espresa
Naše tablete za uklanjanje ulja od kafe uklanjaju sve uljane ostatke kafe omogućavajući da vaš aparat za pripremu espresa efikasno radi ostvarujući najbolje rezultate. Preporučujemo da ovaj ciklus obavljate barem jednom mesečno.
Produžite vek trajanja aparata za pripremu espresa da biste uživali koristeći maksimalan potencijal uređaja. Da biste osigurali zadržavanje savršenih performansi, očistite vaš aparat svakog meseca ili posle 500 šoljica kafe.
5.0
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
14/06/2024
Slovensko
Kávovar super
Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Kava11
27/12/2024
Україна
Verifikovani kupac
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Prednosti
Якість, ціна
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
DzRomario
11/01/2024
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Prednosti
легко обслуговувати кавомашину
Mane
немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії