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  • Kuvajte kafu boljeg ukusa
  • Kuvajte kafu boljeg ukusa
  • Kuvajte kafu boljeg ukusa
  • Kuvajte kafu boljeg ukusa

Tablete za uklanjanje ulja od kafe

CA6704/10

5
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kuvajte kafu boljeg ukusa
Uživajte u svežem ukusu kafe, a ne u ukusu ostataka od mlevenja! Ovaj proizvod uklanja ostatke ulja od kafe iz jedinice za kuvanje aparata za kafu. Koristite isključivo Philips sredstvo za uklanjanje ulja od kafe da biste osigurali maksimalni radni vek i bezbednost vaših Philips i Saeco aparata.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5500

Serija 5500
Automatski aparat za espreso

EP5547/90

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Super-automatski aparat za espreso

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polu-automatski aparati za espresso

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparat za espreso

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espreso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espreso

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Automatski aparati za espreso

EP2220/10

Serija 2200

Serija 2200
Automatski aparati za espreso

EP2224/10

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Automatski aparat za espreso

SM8889/00

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparati za espreso

EP4327/90

Kuvajte sa čistim aparatom

Kuvajte kafu boljeg ukusa

  • Isto kao CA6704/60

  • Za 6 upotr. – koristite jednom mesečno

  • Produžite radni vek aparata

  • Kuvajte kafu boljeg ukusa

Zadržavanje ukusa kafe tokom vremena

Zadržavanje ukusa kafe tokom vremena

Redovnim održavanjem osigurava se najbolji ukus i aroma iz vašeg Philips i Saeco aparata za pripremu espresa

Štiti aparate za espreso od začepljenja ostacima

Štiti aparate za espreso od začepljenja ostacima

Naše tablete za uklanjanje ulja od kafe uklanjaju sve uljane ostatke kafe omogućavajući da vaš aparat za pripremu espresa efikasno radi ostvarujući najbolje rezultate. Preporučujemo da ovaj ciklus obavljate barem jednom mesečno.

Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja aparata za espreso

Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja aparata za espreso

Produžite vek trajanja aparata za pripremu espresa da biste uživali koristeći maksimalan potencijal uređaja. Da biste osigurali zadržavanje savršenih performansi, očistite vaš aparat svakog meseca ili posle 500 šoljica kafe.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/06/2024

Slovensko

Slovensko

Kávovar super

Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

27/12/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Prednosti

Якість, ціна

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Prednosti

легко обслуговувати кавомашину

Mane

немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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