2 godine garancije
2 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Mat crna
Ekran osetljiv na dodir
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.7
od 5
117
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Кафе напитка
18/02/2024
България
Прекрасна машина
Кафе автомата е прекрасен. Доволни сме. Получих го като подарък и си заслужава. Менюто е лесно за използване и направата на кафе.
Prednosti
Лесна употреба
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Valioto4
13/09/2022
България
Verifikovani kupac
Елементарна и страхотно работеща.
Много лесна за работа и поддръжка. Не е необходимо да се четат сложни упътвания за да се ползва.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Elmish
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Който разбира продуктите на Филипс избира
Защото продуктите на Филипс са най-добрите. Високо качество на ниска цена.
Prednosti
Несравними експлоатационни качества!
Mane
Отлични продукти без недостатъци!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C.
nije uključeno u sadržaj kutije