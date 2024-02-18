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Sve serije

  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe

Serija 2200Automatski aparati za espreso

EP2220/10

4.7
| (117) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
Uživajte u odličnom ukusu i aromi sveže kafe u zrnu, na savršenoj temperaturi, zahvaljujući našem inteligentnom sistemu za kuvanje. Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka omogućava vam da lako napravite svilenkasto gladak kapućino ili late makijato.
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Zahvaljujući intuitivnom ekranu osetljivom na dodir

Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe

  • 2 napitaka

  • Klasični dod. za pravlj. pene od mleka

  • Mat crna

  • Ekran osetljiv na dodir

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

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Komentari

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4.7

od 5

117

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

18/02/2024

България

България

Прекрасна машина

Кафе автомата е прекрасен. Доволни сме. Получих го като подарък и си заслужава. Менюто е лесно за използване и направата на кафе.

Prednosti

Лесна употреба

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

13/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Елементарна и страхотно работеща.

Много лесна за работа и поддръжка. Не е необходимо да се четат сложни упътвания за да се ползва.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Който разбира продуктите на Филипс избира

Защото продуктите на Филипс са най-добрите. Високо качество на ниска цена.

Prednosti

Несравними експлоатационни качества!

Mane

Отлични продукти без недостатъци!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Na osnovu 70–82 °C.

  3. nije uključeno u sadržaj kutije