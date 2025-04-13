2 godine garancije
PSA3218/01
PSA3228/01
EP4341/51
EP2336/40
EP3347/90
EP2220/10
EP2224/10
SM8889/00
EP4327/90
EP5441/50
Isto kao CA6705/60
Za 6 upotr. – koristite jednom mesečno
Produžite radni vek aparata
Kuvajte kafu boljeg ukusa
Zahvaljujući rastvoru za čišćenje sistema za mleko možete da efikasno uklonite ostatke mleka koji mogu negativno uticati na ukus mleka.
Štiti sistem za mleko od začepljenja ostacima mleka
Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja svih delova za pravljenje pene od mleka.
4.9
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Výborný produkt
Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.
Prednosti
Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.
Mane
Mohl by být levnější.
Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Miskukinka
04/10/2021
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Splní co slibuje
Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.
Prednosti
Funguje
Mane
Nemá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco