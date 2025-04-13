ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Kuvajte kapučino boljeg ukusa
  • Kuvajte kapučino boljeg ukusa
  • Kuvajte kapučino boljeg ukusa
  • Kuvajte kapučino boljeg ukusa

Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

CA6705/10

4.9
| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kuvajte kapučino boljeg ukusa
Sredstvo za čišćenje sistema za mleko može efikasno da ukloni ostatke mleka u sistemima za mleko aparata za espreso ili dodatka za pravljenje pene od mleka. Koristite isključivo Philips sredstvo za čišćenje sistema za mleko da biste osigurali maksimalni radni vek i bezbednost vaših Philips i Saeco aparata.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Super-automatski aparat za espreso

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polu-automatski aparati za espresso

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparat za espreso

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espreso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espreso

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Automatski aparati za espreso

EP2220/10

Serija 2200

Serija 2200
Automatski aparati za espreso

EP2224/10

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Automatski aparat za espreso

SM8889/00

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparati za espreso

EP4327/90

Serija Philips 5400

Serija Philips 5400
Automatski aparati za espreso

EP5441/50

Održava higijenu i čistoću cevi za mleko

Kuvajte kapučino boljeg ukusa

  • Isto kao CA6705/60

  • Za 6 upotr. – koristite jednom mesečno

  • Produžite radni vek aparata

  • Kuvajte kafu boljeg ukusa

Poboljšava ukus vašeg specijaliteta od kafe

Poboljšava ukus vašeg specijaliteta od kafe

Zahvaljujući rastvoru za čišćenje sistema za mleko možete da efikasno uklonite ostatke mleka koji mogu negativno uticati na ukus mleka.

Štiti sistem za mleko od začepljenja ostacima mleka

Štiti sistem za mleko od začepljenja ostacima mleka

Štiti sistem za mleko od začepljenja ostacima mleka

Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja delova za pravljenje pene od mleka

Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja delova za pravljenje pene od mleka

Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja svih delova za pravljenje pene od mleka.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výborný produkt

Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.

Prednosti

Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.

Mane

Mohl by být levnější.

Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

04/10/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Splní co slibuje

Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.

Prednosti

Funguje

Mane

Nemá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana