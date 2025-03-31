2 godine garancije
Posuda za kafu u zrnu od 250 g
Portafilter od 58 mm od nerđajućeg čelika
Vrhunski kalibrisani tamper
Dugme za amerikano
Posuda za mleko od 450 ml koja pruža savršenu temperaturu
Zaronite u svet raznovrsnosti kafe sa posudom za kafu u zrnu od 250 g koja čuva svežinu. Podignite iskustvo kafe na viši nivo, uz garantovano zadržavanje bogate arome pri svakom kuvanju.
Prepustite se bogatoj kafi i kremi koja curi direktno u šoljicu iz profesionalnog portafiltera od 58 mm od nerđajućeg čelika sa jednostrukom ili dvostrukom filter korpom. Ova veličina portafiltera omogućava vam da prelep zlatno-braon espreso sa aromatičnom, penastom kremom, uz ravnomerniju ekstrakciju podloge od kafe usled šire distribucije vode. Uz to, prima veću dozu samlevene kafe, za bogatiji i puniji napitak.
Veoma jednostavno pritisnite samlevenu kafu pomoću kalibrisanog tampera od nerđajućeg čelika sa ravnom glavom, koji garantuje odgovarajući pritisak tampiranja, za ravnomernu, postojano ravnu površinu. Podignite iskustvo kuvanja kafe na viši nivo sa preciznošću i jednostavnošću.
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
marja156
31/03/2025
Slovenija
Pravo presenečenje pri okusu
Odličen izdelek, ki je presegel vsa moja pričakovanja glede tega kako si lahko sama doma pripravim kavo. Okus kave je res drugačen, boljši od vseh kav, ki sem jih pila iz domačih aparatov, primerljiva z boljšimi kavarnami. Penjenje mleka pa je tudi povsem drugačno kot sicer pri aparatih, penica je veliko bolj gladka in dejansko z njo lahko tudi okrasiš capuccino. Sama priprava ne vzame veliko časa, je pa potrebno nekaj več pazljivosti in pedantnosti, da kave ne stresaš okrog aparata.
Prednosti
Kvaliteta okusa in priprave kave, kvaliteten penilnik mleka
Mane
nevarnost da ti je preveč všeč
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat
Veijh
25/08/2025
България
Deo promocije
Много ми харесва!
Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.
Prednosti
Лесно за използване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
VPetrovs
25/08/2025
България
Deo promocije
Страхотен продукт!
Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо