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  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
  • Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.

Philips Barista BrewSuper-automatski aparat za espreso

PSA3218/01

5
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.
Prepustite se bogatoj aromi sveže pripremljenog espresa. Otkrijte zadovoljstvo samostalnog pripremanja sa aparatom za espreso Philips Barista Brew – napravljen je tako da pravim ljubiteljima kafe omogući da unaprede veštine sa svakom šoljicom.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u pripremi svake šoljice uz intuitivno navođenje

Vaša barista kreacija. Uz malu pomoć.

  • Posuda za kafu u zrnu od 250 g

  • Portafilter od 58 mm od nerđajućeg čelika

  • Vrhunski kalibrisani tamper

  • Dugme za amerikano

  • Posuda za mleko od 450 ml koja pruža savršenu temperaturu

Posuda za kafu u zrnu od 250 g koja garantuje svežinu

Posuda za kafu u zrnu od 250 g koja garantuje svežinu

Zaronite u svet raznovrsnosti kafe sa posudom za kafu u zrnu od 250 g koja čuva svežinu. Podignite iskustvo kafe na viši nivo, uz garantovano zadržavanje bogate arome pri svakom kuvanju.

Portafilter od 58 mm od nerđajućeg čelika za pravljenje espresa poput bariste

Portafilter od 58 mm od nerđajućeg čelika za pravljenje espresa poput bariste

Prepustite se bogatoj kafi i kremi koja curi direktno u šoljicu iz profesionalnog portafiltera od 58 mm od nerđajućeg čelika sa jednostrukom ili dvostrukom filter korpom. Ova veličina portafiltera omogućava vam da prelep zlatno-braon espreso sa aromatičnom, penastom kremom, uz ravnomerniju ekstrakciju podloge od kafe usled šire distribucije vode. Uz to, prima veću dozu samlevene kafe, za bogatiji i puniji napitak.

Vrhunski kalibrisani tamper za ravnu podlogu od samlevene kafe

Vrhunski kalibrisani tamper za ravnu podlogu od samlevene kafe

Veoma jednostavno pritisnite samlevenu kafu pomoću kalibrisanog tampera od nerđajućeg čelika sa ravnom glavom, koji garantuje odgovarajući pritisak tampiranja, za ravnomernu, postojano ravnu površinu. Podignite iskustvo kuvanja kafe na viši nivo sa preciznošću i jednostavnošću.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/03/2025

Slovenija

Slovenija

Pravo presenečenje pri okusu

Odličen izdelek, ki je presegel vsa moja pričakovanja glede tega kako si lahko sama doma pripravim kavo. Okus kave je res drugačen, boljši od vseh kav, ki sem jih pila iz domačih aparatov, primerljiva z boljšimi kavarnami. Penjenje mleka pa je tudi povsem drugačno kot sicer pri aparatih, penica je veliko bolj gladka in dejansko z njo lahko tudi okrasiš capuccino. Sama priprava ne vzame veliko časa, je pa potrebno nekaj več pazljivosti in pedantnosti, da kave ne stresaš okrog aparata.

Prednosti

Kvaliteta okusa in priprave kave, kvaliteten penilnik mleka

Mane

nevarnost da ti je preveč všeč

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat

25/08/2025

България

България

Много ми харесва!

Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.

Prednosti

Лесно за използване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

25/08/2025

България

България

Страхотен продукт!

Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

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