Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Kafa
Sve serije
Philips Barista Brew Super-automatski aparat za espreso
Podrška
PSA3218/01
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
EU Declaration of Conformity - English (US)
PSA3218/01_PSA3218/10_PSA3228/01_PSA3228/41_Important Information Manual
Tablete za uklanjanje ulja od kafe
Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo