2 godine garancije
2 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Kašmirska siva
Ekran osetljiv na dodir
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.7
od 5
46
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
Kavovar....
Excelentný.........................................
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Prednosti
Výborná káva
Mane
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Standik
01/09/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C
nije uključeno u sadržaj kutije