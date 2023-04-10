Pojmovi za pretragu

    Philips Avent Poklopac aparata za pripremu na pari

    CP1213/01

    Ovaj poklopac zaptiva posudu aparata za kuvanje na pari/blendera Philips Avent 4-u-1. Za pripremu hrane za bebu na pari ili blendovanje.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za sledeće modele
      SCF875, SCF881, SCF883, SCF885
    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

