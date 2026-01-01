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  • Punite pumpicu za dojke iz električne mreže
  • Punite pumpicu za dojke iz električne mreže
  • Punite pumpicu za dojke iz električne mreže
  • Punite pumpicu za dojke iz električne mreže

Hands-freeAdapter za napajanje sa USB C kablom

CP2196/01

Punite pumpicu za dojke iz električne mreže
Ovaj adapter za napajanje sa povezanim kablom omogućava vam da povežete jednostruke/dvostruke Philips Avent električne pumpice za dojke koje ne zahtevaju upotrebu ruku na mrežno napajanje.
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Kompatibilni proizvodi
Hands-free

Hands-free
Jednostruka električna pumpica za dojke

SCF531/11

Hands-free

Hands-free
Dvostruka električna pumpica za dojke

SCF532/11

Proverite kompatibilnost ispod

Punite pumpicu za dojke iz električne mreže

  • Pumpice za dojke

  • Bela

  • Evropske zemlje

  • Dolazi sa povezanim kablom

  • 5 V 1,8 A, sa 2 pina, dužina kabla: 2 m

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
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