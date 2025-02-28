Efektivno izmlazajte* uz ritam koji oponaša bebin

Bebe znaju kako najbolje da piju! Zbog toga naša Hands-free električna pumpica za dojke oponaša njihov prirodni ritam pijenja – kako biste vi pronašli sopstveni ritam za efektivno* izmlazanje i optimalan protok mleka. Sa do 85 pokreta izmlazanja u minuti, Philips Avent Hands-free pumpica za dojke 2 puta je brža od većine drugih pumpica**.