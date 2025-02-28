SCF532/11
Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
Philips Avent Hands-free dvostruka električna pumpica za dojke napravljena je za efektivno* i prijatno izmlazanje. Oponaša bebin ritam, uz snagu, nežnost i mekoću, pa predstavlja idealnog pomoćnika za izmlazanje bez upotrebe ruku.Pogledajte sve pogodnosti
Bebe znaju kako najbolje da piju! Zbog toga naša Hands-free električna pumpica za dojke oponaša njihov prirodni ritam pijenja – kako biste vi pronašli sopstveni ritam za efektivno* izmlazanje i optimalan protok mleka. Sa do 85 pokreta izmlazanja u minuti, Philips Avent Hands-free pumpica za dojke 2 puta je brža od većine drugih pumpica**.
Jedinica motora pruža bolničku snagu koju očekujete od tradicionalne pumpice za dojke, ali iz kompaktne i nosive jedinice. Sa punjivom baterijom, bežična jedinica motora omogućava snažno i diskretno ispumpavanje bilo gde.
Naši jedinstveni silikonski štitnici za dojke SkinSense napravljeni su za vrhunsku udobnost i nežno se oblikuje oko dojki koristeći prirodnu toplotu tela. Štitnici za dojke napravljeni su od silikona pogodnog za hranu za potpunu bezbrižnost.
Prozirne čaše za sakupljanje omogućavaju nesmetan uvid u sadržaj. Pomažu vam da pravilno postavite bradavice za najbolji protok mleka i da vizuelno pratite količinu majčinog mleka. Za pouzdano izmlazanje od prve kapi do završetka.
Jedna čaša za sakupljanje ima težinu od samo 100 grama kada je prazna – do 3 puta lakše od potpuno nosive pumpice za dojke. Čaše udobno stoje u grudnjaku i skoro da ništa ne odaje njihovo prisustvo.
Naša pumpica dolazi sa upletenim kaišom za nošenje i štipaljkom za nošenje jedinice motora na telu ili na struku. Uz slobodu nošenja onako kako želite, ostajete usredsređeni znajući da je kontrola nadohvat ruke. Koristite spojnicu creva i podešavač kabla da biste fino doterali prianjanje.
Na najbolji način iskoristite svaku sesiju uz 8 režima za stimulisanje protoka mleka i 16 režima za izmlazanje. Možete da podešavate tokom izmlazanja, a idealna postavka se automatski memoriše, pa je pumpica uvek spremna.
Pumpicu i njene dodatke dizajnirali smo tako da bude što jednostavnija. Sa samo nekoliko veznih delova, svaka čaša za sakupljanje veoma jednostavno se rasklapa, čisti (ručno ili u mašini za sudove), dezinfikuje i sastavlja.
Pružamo podršku svakoj mami u pronalaženju najboljeg doživljaja, a odgovarajuće prianjanje je osnova toga. Naš asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za štitnike pokriva 99% mama. Dostupni su za odvojenu kupovinu, pa možete da doživite vrhunsku udobnost tokom izmlazanja.
