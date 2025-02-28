Pojmovi za pretragu

    Philips Avent Hands-free Dvostruka električna pumpica za dojke

    SCF532/11

    Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.

    Philips Avent Hands-free dvostruka električna pumpica za dojke napravljena je za efektivno* i prijatno izmlazanje. Oponaša bebin ritam, uz snagu, nežnost i mekoću, pa predstavlja idealnog pomoćnika za izmlazanje bez upotrebe ruku.

    Philips Avent Hands-free Dvostruka električna pumpica za dojke

    Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.

    Oponaša bebin ritam pijenja

    • Oponaša bebin ritam pijenja
    • Sloboda tokom izmlazanja
    • Jednostavno se koristi, čisti i sklapa
    • Obuhvatajuće, besprekorno prianjanje
    Efektivno izmlazajte* uz ritam koji oponaša bebin

    Efektivno izmlazajte* uz ritam koji oponaša bebin

    Bebe znaju kako najbolje da piju! Zbog toga naša Hands-free električna pumpica za dojke oponaša njihov prirodni ritam pijenja – kako biste vi pronašli sopstveni ritam za efektivno* izmlazanje i optimalan protok mleka. Sa do 85 pokreta izmlazanja u minuti, Philips Avent Hands-free pumpica za dojke 2 puta je brža od većine drugih pumpica**.

    Tiho ispumpavanje bolničke snage

    Tiho ispumpavanje bolničke snage

    Jedinica motora pruža bolničku snagu koju očekujete od tradicionalne pumpice za dojke, ali iz kompaktne i nosive jedinice. Sa punjivom baterijom, bežična jedinica motora omogućava snažno i diskretno ispumpavanje bilo gde.

    Silikonski štitnici nežno se oblikuju prema vašim dojkama

    Silikonski štitnici nežno se oblikuju prema vašim dojkama

    Naši jedinstveni silikonski štitnici za dojke SkinSense napravljeni su za vrhunsku udobnost i nežno se oblikuje oko dojki koristeći prirodnu toplotu tela. Štitnici za dojke napravljeni su od silikona pogodnog za hranu za potpunu bezbrižnost.

    Pratite protok mleka pomoću potpuno prozirnih čaša za sakupljanje

    Pratite protok mleka pomoću potpuno prozirnih čaša za sakupljanje

    Prozirne čaše za sakupljanje omogućavaju nesmetan uvid u sadržaj. Pomažu vam da pravilno postavite bradavice za najbolji protok mleka i da vizuelno pratite količinu majčinog mleka. Za pouzdano izmlazanje od prve kapi do završetka.

    Slobodno se krećite zahvaljujući izuzetno laganim čašama za sakupljanje

    Slobodno se krećite zahvaljujući izuzetno laganim čašama za sakupljanje

    Jedna čaša za sakupljanje ima težinu od samo 100 grama kada je prazna – do 3 puta lakše od potpuno nosive pumpice za dojke. Čaše udobno stoje u grudnjaku i skoro da ništa ne odaje njihovo prisustvo.

    Nosiva udobnost za maksimalnu pokretljivost

    Nosiva udobnost za maksimalnu pokretljivost

    Naša pumpica dolazi sa upletenim kaišom za nošenje i štipaljkom za nošenje jedinice motora na telu ili na struku. Uz slobodu nošenja onako kako želite, ostajete usredsređeni znajući da je kontrola nadohvat ruke. Koristite spojnicu creva i podešavač kabla da biste fino doterali prianjanje.

    Personalizujte sesiju pomoću 24 režima

    Personalizujte sesiju pomoću 24 režima

    Na najbolji način iskoristite svaku sesiju uz 8 režima za stimulisanje protoka mleka i 16 režima za izmlazanje. Možete da podešavate tokom izmlazanja, a idealna postavka se automatski memoriše, pa je pumpica uvek spremna.

    Lako se čisti i sklapa uz nekoliko delova

    Lako se čisti i sklapa uz nekoliko delova

    Pumpicu i njene dodatke dizajnirali smo tako da bude što jednostavnija. Sa samo nekoliko veznih delova, svaka čaša za sakupljanje veoma jednostavno se rasklapa, čisti (ručno ili u mašini za sudove), dezinfikuje i sastavlja.

    Asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za svaku mamu

    Asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za svaku mamu

    Pružamo podršku svakoj mami u pronalaženju najboljeg doživljaja, a odgovarajuće prianjanje je osnova toga. Naš asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za štitnike pokriva 99% mama. Dostupni su za odvojenu kupovinu, pa možete da doživite vrhunsku udobnost tokom izmlazanja.

    Tehničke specifikacije

    • Napajanje

      Izvor
      Punjiva baterija / USB-C (adapter nije priložen)

    • Materijal

      Čaša, prednji poklopac, poklopac štitnika za dojke
      Polipropilen
      Štitnik za dojke, membrana, ventil, umetak
      Tečni silikon
      Silikonsko crevo
      Silikon

    • Šta je uključeno

      USB-C kabl
      1 kom.
      Kaiš za nošenje
      1 kom.
      Spojnica creva
      1 kom.
      Punjiva jedinica motora (sa odvojivom štipaljkom)
      1 kom.
      Čaša za prikupljanje (sklopljena)
      2 kom.
      Silikonska creva
      2 kom.
      Poklopac štitnika za dojke (protiv prašine)
      2 kom.
      Štitnik za dojke (21 mm, 24 mm)
      Po 2 komada
      Kartica sa veličinama bradavica
      1 kom.
      Umetak od 19 mm
      2 kom.

    • Jednostavna upotreba

      Korišćenje pumpice za dojke
      Jednostavno se koristi, čisti i sklapa

    • Funkcije

      Fleksibilnost pomeranja
      Ispumpavanje bez upotrebe ruku
      Postavke personalizacije
      • 16 nivoa usisavanja u režimu ispumpavanja
      • 8 nivoa usisavanja u režimu stimulacije
      Jedinica motora
      • Punjiva baterija / USB-C
      • Potpuno punjenje baterije traje do 1,5 sat i pruža približno 5 sesija ispumpavanja
      Detalji štitnika za dojke i umetka
      Dostupno je nekoliko veličina radi najboljeg prianjanja

    • Efektivno ima veze sa tehničkim performansama proizvoda.
    • *Referenca na učestalost usisavanja pumpice.
    • **Na osnovu našeg kompletnog asortimana štitnika za dojke i umetaka.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.