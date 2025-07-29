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  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom

Serija 1000Podni ventilatori

CX1220/00

5
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažan i svestran, sa stilom
Uživajte u snažnom i tihom hlađenju sa 3 brzine, rotacijom i tajmerom. Napravljen je da bude kvalitetan i stabilan – obezbeđuje prijatan osećaj, dan za danom.
Pogledajte sve prednosti

Snažan i svestran, sa stilom

  • Protok vazduha ventilatora od 3330 m3/h

  • Tih rad od 38 dB(A)

  • Može da se nakrene i oscilira

  • Prečnik glave od 45 cm

Veliki domet za maksimalan efekat hlađenja

Veliki domet za maksimalan efekat hlađenja

Uživajte u snažnom i tihom hlađenju sa 3 brzine, rotacijom i tajmerom. Napravljen je da bude kvalitetan i stabilan – obezbeđuje prijatan osećaj, dan za danom.

Izdašan protok vazduha za trenutnu udobnost

Izdašan protok vazduha za trenutnu udobnost

Uz kapacitet hlađenja od 3330 m³/h, ovaj ventilator obezbeđuje brzu cirkulaciju vazduha koji na taj način ne postaje ustajao, a vi dobijate svež i prijatan vazduh koji dopire do svakog kutka vašeg prostora.

Tiho hlađenje na najnižoj postavci

Tiho hlađenje na najnižoj postavci

Dizajniran za mirna okruženja, ovaj ventilator odlikuje tih rad od 38 dB, što odgovara zvuku slabe kiše. Idealan je prostor u kojem se radi, čita ili spava jer stvara umirujuću i opuštajuću atmosferu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana