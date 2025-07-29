2 godine garancije
Protok vazduha ventilatora od 3330 m3/h
Tih rad od 38 dB(A)
Može da se nakrene i oscilira
Prečnik glave od 45 cm
Uživajte u snažnom i tihom hlađenju sa 3 brzine, rotacijom i tajmerom. Napravljen je da bude kvalitetan i stabilan – obezbeđuje prijatan osećaj, dan za danom.
Uz kapacitet hlađenja od 3330 m³/h, ovaj ventilator obezbeđuje brzu cirkulaciju vazduha koji na taj način ne postaje ustajao, a vi dobijate svež i prijatan vazduh koji dopire do svakog kutka vašeg prostora.
Dizajniran za mirna okruženja, ovaj ventilator odlikuje tih rad od 38 dB, što odgovara zvuku slabe kiše. Idealan je prostor u kojem se radi, čita ili spava jer stvara umirujuću i opuštajuću atmosferu.
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lollypop567
29/07/2025
България
Deo promocije
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Deo promocije
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Deo promocije
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ova recenzija je napisana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка