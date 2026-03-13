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Serija 1000 Podni ventilatori

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Serija 1000Podni ventilatori

CX1220/00

Serija 1000 Podni ventilatori

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Uputstva i Dokumentacija

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF datoteka, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Uživajte u snažnom i tihom hlađenju sa 3 brzine, rotacijom i tajmerom. Napravljen je da bude kvalitetan i stabilan – obezbeđuje prijatan osećaj, dan za danom.

  • PDF datoteka
  • 24 July 2026

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