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  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje
  • Snažno, ali tiho hlađenje

Serija 5000Stubni ventilator

CX5535/00

4.8
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažno, ali tiho hlađenje
Uživajte u snažnom hlađenju uz minimalnu količinu buke i potrošnju energije. Dizajniran za visoke performanse, ovaj samo-rotirajući ventilator donosi brzi efekat hlađenja za celu prostoriju. Opciono, takođe može da obogati vazduh vašim omiljenim mirisima.
Pogledajte sve prednosti

Performanse, kvalitet i udobnost

Snažno, ali tiho hlađenje

  • Protok vazduha ventilatora od 2230 m3/h

  • Daljinski upravljač

  • Tanki dizajn od 105 cm

  • Pogodno za raspršivanje mirisa

Veliko pokrivanje protokom vazduha za ugodno hlađenje

Veliko pokrivanje protokom vazduha za ugodno hlađenje

Naš izlaz za vazduh dizajniran je tako da bude širok i visok, za maksimalno pokrivanje i brzo hlađenje cele prostorije. Sa funkcijom rotiranja od 60°, ventilator može da dosegne gde god je potrebno, pa možete da budete sigurni da će u celoj prostoriji biti hladno i ugodno.

Režim za svako raspoloženje

Režim za svako raspoloženje

Potpuno prilagodite performanse ventilatora svojim potrebama, bez obzira na to da li volite nežni povetarac ili snažniji mlaz vazduha, uz tri postavke brzine. Uz tri svestrana režima (Normalni, Prirodni povetarac, Tihi za spavanje), možete da odaberete savršeni režim u skladu sa svojim željama i da potpuno prilagodite ugodnost.

Izuzetno tiho hlađenje, do samo 28 dB

Izuzetno tiho hlađenje, do samo 28 dB

Pri 28 dB, ventilator je tiši čak i od šapata na najmanjoj postavci brzine. Uživajte u mirnom okruženju za rad, čitanje i spavanje bez ometanja.

Tehničke specifikacije

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Prednosti

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Mane

Ще не знайшов

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Prednosti

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Mane

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

24/06/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Prednosti

За її

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

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  1. (1) Sa ovim proizvodom se ne isporučuju esencijalna ulja.

  2. (2) Prosečni nivo zvuka, na osnovu standarda IEC 60704-2-7:2020.