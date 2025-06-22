2 godine garancije
Protok vazduha ventilatora od 2230 m3/h
Daljinski upravljač
Tanki dizajn od 105 cm
Pogodno za raspršivanje mirisa
Naš izlaz za vazduh dizajniran je tako da bude širok i visok, za maksimalno pokrivanje i brzo hlađenje cele prostorije. Sa funkcijom rotiranja od 60°, ventilator može da dosegne gde god je potrebno, pa možete da budete sigurni da će u celoj prostoriji biti hladno i ugodno.
Potpuno prilagodite performanse ventilatora svojim potrebama, bez obzira na to da li volite nežni povetarac ili snažniji mlaz vazduha, uz tri postavke brzine. Uz tri svestrana režima (Normalni, Prirodni povetarac, Tihi za spavanje), možete da odaberete savršeni režim u skladu sa svojim željama i da potpuno prilagodite ugodnost.
Pri 28 dB, ventilator je tiši čak i od šapata na najmanjoj postavci brzine. Uživajte u mirnom okruženju za rad, čitanje i spavanje bez ometanja.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Prednosti
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Mane
Ще не знайшов
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Prednosti
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Mane
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
24/06/2024
Україна
Verifikovani kupac
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Prednosti
За її
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
(1) Sa ovim proizvodom se ne isporučuju esencijalna ulja.
(2) Prosečni nivo zvuka, na osnovu standarda IEC 60704-2-7:2020.