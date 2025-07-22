ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
  • Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.

Serija 3000Odvlaživač vazduha

DE3306/11

4.9
| (82) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.
Ovaj snažni odvlaživač vraća optimalne nivoe vlažnosti za nekoliko minuta, uz brže i nežnije sušenje osetljivih odevnih predmeta. Obogatite vazduh omiljenim esencijalnim uljima i uživajte u svežem i zdravijem domu.
Pogledajte sve prednosti

Odvlaživač sa osvežavajućim aroma difuzerom

Rešite se neprijatnih mirisa i uživajte u prijatnim mirisima.

  • Odvlažuje vazduh do 34,3 L/D

  • Efektivan je u prostorijama do 150 m3

  • Sa 90% na zdravih 60% HR za samo 16 minuta

  • Inteligentno se prilagođava kvalitetu vazduha u zatvorenom

  • Ekološki prihvatljivo, ali snažno

Smanjuje vlažnost, sprečava pojavu buđi i eliminiše teške, neprijatne mirise

Smanjuje vlažnost, sprečava pojavu buđi i eliminiše teške, neprijatne mirise

Napravljen je za brzo vraćanje zdravog okruženja u zatvorenom. Efektivno uklanja vlažnost, sprečava pojavu buđi, kondenzacije i teških, neprijatnih mirisa. Sprečava stvaranje alergena i sprečava oštećenja izazvan vlagom u domu.

Uklanja do 34,3 L/D (1) ili 62 boce vode (2)

Uklanja do 34,3 L/D (1) ili 62 boce vode (2)

Dnevno izdvaja do 34,3 litra vlage iz vazduha, idealno za prostorije do 150 m³ (3). Smanjuje vlažnost sa nezdravih 90% na prijatnih 60% za samo 16 minuta (4). Rezervoar za vodu velikog kapaciteta od 4 l omogućava duži rad bez potrebe za čestim dopunjavanjem.

Dodatak za aromaterapiju za osvežavanje doma

Dodatak za aromaterapiju za osvežavanje doma

Eliminišite teške, neprijatne mirise od buđi, vlažnih tepiha i nameštaja efektivnim smanjivanjem viška vlage. Obogatite vazduh omiljenim esencijalnim uljima kako biste uživali u osvežavajućim, prijatnim mirisima.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

82

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Prednosti

Добро качество.

Mane

За сега няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Prednosti

Тих и функционален

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Testirano je od strane sertifikovane treće strane u skladu sa standardom GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90% RV.

  2. (2) Izračunato je na osnovu stope RV, podeljene standardnom veličinom boce za vodu od 550 ml.

  3. (3) Odgovarajuća površina za odvlaživanje izračunata je u skladu sa standardom JEM1411:1998 (kategorija modernih betonskih stanova) za visinu plafona od 2,5 m

  4. (4) Izračunato: 20 m3, od 60% RV pri 27°, testirano od strane nezavisne laboratorije u skladu sa standardom GB/T 19411-2003. Rezultati mogu da se razlikuju usled prirodne ventilacije, oslobađanja/apsorpcije vlage i varijacija temperature.

  5. (5) U poređenju sa prirodnim sušenjem veša u zatvorenom, testiranje kompanije Philips.

  6. (6) Testirano je sa 20 sintetičkih majica, testiranje kompanije Philips

  7. (7) Izračunato: Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) za R134a (1300) i R290 (&lt;3)