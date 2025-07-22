2 godine garancije
Odvlažuje vazduh do 34,3 L/D
Efektivan je u prostorijama do 150 m3
Sa 90% na zdravih 60% HR za samo 16 minuta
Inteligentno se prilagođava kvalitetu vazduha u zatvorenom
Ekološki prihvatljivo, ali snažno
Napravljen je za brzo vraćanje zdravog okruženja u zatvorenom. Efektivno uklanja vlažnost, sprečava pojavu buđi, kondenzacije i teških, neprijatnih mirisa. Sprečava stvaranje alergena i sprečava oštećenja izazvan vlagom u domu.
Dnevno izdvaja do 34,3 litra vlage iz vazduha, idealno za prostorije do 150 m³ (3). Smanjuje vlažnost sa nezdravih 90% na prijatnih 60% za samo 16 minuta (4). Rezervoar za vodu velikog kapaciteta od 4 l omogućava duži rad bez potrebe za čestim dopunjavanjem.
Eliminišite teške, neprijatne mirise od buđi, vlažnih tepiha i nameštaja efektivnim smanjivanjem viška vlage. Obogatite vazduh omiljenim esencijalnim uljima kako biste uživali u osvežavajućim, prijatnim mirisima.
4.9
od 5
82
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sendich
22/07/2025
България
Deo promocije
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Prednosti
Добро качество.
Mane
За сега няма.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Deo promocije
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Deo promocije
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Prednosti
Тих и функционален
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Testirano je od strane sertifikovane treće strane u skladu sa standardom GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90% RV.
(2) Izračunato je na osnovu stope RV, podeljene standardnom veličinom boce za vodu od 550 ml.
(3) Odgovarajuća površina za odvlaživanje izračunata je u skladu sa standardom JEM1411:1998 (kategorija modernih betonskih stanova) za visinu plafona od 2,5 m
(4) Izračunato: 20 m3, od 60% RV pri 27°, testirano od strane nezavisne laboratorije u skladu sa standardom GB/T 19411-2003. Rezultati mogu da se razlikuju usled prirodne ventilacije, oslobađanja/apsorpcije vlage i varijacija temperature.
(5) U poređenju sa prirodnim sušenjem veša u zatvorenom, testiranje kompanije Philips.
(6) Testirano je sa 20 sintetičkih majica, testiranje kompanije Philips
(7) Izračunato: Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) za R134a (1300) i R290 (<3)