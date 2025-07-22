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  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
  • Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno

Serija 5000Odvlaživač i prečišćivač 2-u-1

DE5305/11

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno
Uspostavite optimalne nivoe vlažnosti i eliminišite zagađivače iz vazduha pomoću jednog uređaja. Zaštitite dom i porodicu od buđi, bakterija i virusa i uživajte u pogodnostima zdravog, čistog vazduha dodirom na jedno dugme.
Pogledajte sve prednosti

Dvostruka funkcija. Dvostruka zaštita.

Idealna vlažnost i čist vazduh – istovremeno

  • Odvlažuje vazduh do 26,5 L/D

  • Prečišćava pomoću snažne filtracije: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA NanoProtect filter

  • Inteligentno se prilagođava kvalitetu vazduha u zatvorenom

  • Ekološki prihvatljivo, ali snažno

Smanjuje vlažnost, sprečava pojavu buđi i eliminiše teške, neprijatne mirise

Smanjuje vlažnost, sprečava pojavu buđi i eliminiše teške, neprijatne mirise

Napravljen je za brzo vraćanje zdravog okruženja u zatvorenom. Efektivno uklanja vlažnost, sprečava pojavu buđi, kondenzacije i teških, neprijatnih mirisa. Sprečava stvaranje alergena i sprečava oštećenja izazvan vlagom u domu.

Uklanja do 26,5 L/D (1) ili 48 boce vode (2)

Uklanja do 26,5 L/D (1) ili 48 boce vode (2)

Dnevno izdvaja do 14,2 litra vlage iz vazduha, idealno za prostorije do 137 m³ (3). Smanjuje vlažnost sa nezdravih 90% na prijatnih 60% za samo 17 minuta (4). Rezervoar za vodu velikog kapaciteta od 4 l omogućava duži rad bez potrebe za čestim pražnjenjem.

Uklanja zagađivače u roku od 11 minuta

Uklanja zagađivače u roku od 11 minuta

Sa snažnom filtracijom od 270 m3/h (CADR) (5), može da prečisti prostoriju od 48 m2 u roku od 14 minuta (6). Uklanja do 99,9% virusa iz vazduha, kao što je H1N1 (grip) (7) i bakterija (8) Hvata do 99,99% grinja, polena, spora mačijih alergena ili alergena buđi iz vazduha (9), poznatih izazivača alergija ili simptoma polenske alergije (10)

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Prednosti

Добро качество.

Mane

За сега няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Prednosti

Тих и функционален

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Testirano je od strane sertifikovane treće strane u skladu sa standardom GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90% RV.

  2. (2) Izračunato je na osnovu stope RV, podeljene standardnom veličinom boce za vodu od 550 ml.

  3. (3) Odgovarajuća površina za odvlaživanje izračunata je u skladu sa standardom JEM1411:1998 (kategorija modernih betonskih stanova) za visinu plafona od 2,5 m

  4. (4) Izračunato: 20 m3, od 60% RV pri 27°, testirano od strane nezavisne laboratorije u skladu sa standardom GB/T 19411-2003. Rezultati mogu da se razlikuju usled prirodne ventilacije, oslobađanja/apsorpcije vlage i varijacija temperature.

  5. (5) Testirano je u skladu sa standardom GB/T18801-2022 od strane sertifikovane treće strane

  6. (6) Izračunato je na osnovu standarda GB/T18801:2022, na osnovu vazduha koji prolazi kroz filter u prostoriji od 48 m3, CADR 270 m3/h

  7. (7) Testirano je u skladu sa standardom GB/T18801-2022 od strane sertifikovane treće strane u komori od 30 m3 pomoću turbo brzine u režimu za prečišćavanje tokom 1 sata.

  8. (8) Testirano je u skladu sa standardom GB21551.3-2010 od strane sertifikovane treće strane sa S. Albus, u komori od 30 m3, pomoću turbo brzine u režimu za prečišćavanje tokom 1 sata.

  9. (9) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa kućnim grinjama, polenom breze i mačijim alergenima u skladu sa standardom SOP 350.003 austrijskog instituta OFI

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autora J. Bousquet i približno 50 drugih spoljnih stručnjaka, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testirano je u skladu sa standardom DIN71460 sa NaCI aerosolom 0,003 um, od vazduha koji prolazi kroz filter, od strane IUTA

  12. (12) U poređenju sa prirodnim sušenjem veša u zatvorenom, testiranje kompanije Philips.

  13. (13) Testirano je sa 20 sintetičkih majica, testiranje kompanije Philips

  14. (14) U zavisnosti od kvaliteta vazduha i učestalosti korišćenja

  15. (15) Izračunato: Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) za R134a (1300) i R290 (&lt;3)