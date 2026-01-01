FY1120/00
Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
Originalni zamenski filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1: HEPA NanoProtect filter za zaštitu od zagađivača, alergena, virusa i bakterija.
Kompatibilno sa serijom 5000
Radni vek do 24 meseca
U pakovanju: 1 filter
Originalni Philips filter
Ekološki prihvatljivo, ali snažno
Ovaj HEPA NanoProtect filter kompatibilan je sa odvlaživačem i prečišćivačem 2-u-1 serije 5000, uključujući modele DE5305 i DE5306. Broj modela potražite sa donje strane uređaja.
Za optimalne performanse koristite originalne Philips filtere. Precizno odgovaraju i temeljno su testirani, pa garantuju da će uređaj pružati najbolje performanse tokom celog radnog veka filtera.
HEPA NanoProtect filter za hvatanje čestica veličine od samo 0,003 mikrona, manje od najmanjeg poznatog virusa!
Komentari
(1) Testirano je u skladu sa standardom DIN71460 sa NaCI aerosolom 0,003 um, od vazduha koji prolazi kroz filter, od strane IUTA
(2) Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.