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  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1
  • Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1

2-u-1 prečišćivač i odvlaživač 5000HEPA NanoProtect filter

FY1120/00

Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1

Originalni zamenski filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1: HEPA NanoProtect filter za zaštitu od zagađivača, alergena, virusa i bakterija.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Odvlaživač i prečišćivač 2-u-1

DE5305/11

Efektivno hvata 99,97% nanočestica(1)

Originalni filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1

  • Kompatibilno sa serijom 5000

  • Radni vek do 24 meseca

  • U pakovanju: 1 filter

  • Originalni Philips filter

  • Ekološki prihvatljivo, ali snažno

Kompatibilno je sa Philips odvlaživačima 2-u-1 serije 5000

Kompatibilno je sa Philips odvlaživačima 2-u-1 serije 5000

Ovaj HEPA NanoProtect filter kompatibilan je sa odvlaživačem i prečišćivačem 2-u-1 serije 5000, uključujući modele DE5305 i DE5306. Broj modela potražite sa donje strane uređaja.

Originalni Philips prozvod

Originalni Philips prozvod

Za optimalne performanse koristite originalne Philips filtere. Precizno odgovaraju i temeljno su testirani, pa garantuju da će uređaj pružati najbolje performanse tokom celog radnog veka filtera.

HEPA NanoProtect hvata 99,97% najmanjih čestica

HEPA NanoProtect hvata 99,97% najmanjih čestica

HEPA NanoProtect filter za hvatanje čestica veličine od samo 0,003 mikrona, manje od najmanjeg poznatog virusa!

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Testirano je u skladu sa standardom DIN71460 sa NaCI aerosolom 0,003 um, od vazduha koji prolazi kroz filter, od strane IUTA

  2. (2) Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.