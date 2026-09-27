ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

2-u-1 prečišćivač i odvlaživač 5000 HEPA NanoProtect filter

Podrška

2-u-1 prečišćivač i odvlaživač 5000HEPA NanoProtect filter

FY1120/00

2-u-1 prečišćivač i odvlaživač 5000 HEPA NanoProtect filter

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Originalni zamenski filter za odvlaživač i prečišćivač 2-u-1: HEPA NanoProtect filter za zaštitu od zagađivača, alergena, virusa i bakterija.

  • PDF datoteka
  • 27 September 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo