2 godine garancije
2 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Kašmirska siva
Ekran osetljiv na dodir
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
Razumite recenzije proizvoda
4.5
od 5
374
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Peta&
14/12/2023
Hrvatska
super aparat
Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.
Prednosti
Jednostavnost
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
ana2205
11/03/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Odlican aparat. Nakon aparata s kapsulama odlucila sam se pocastiti ovim strojem. Odusevljena :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Chempres
05/12/2019
Hrvatska
Super aparat za kavu
Nakon starog Saeco aparata , vrijeme je bilo za nabaviti novi aparat.
Prednosti
Super dizajan , manjih dimenzija
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C.