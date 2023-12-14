Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.