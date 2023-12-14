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Sve serije

  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe

Series 1200Automatski aparati za espreso

EP1224/00

4.5
| (374) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
Uživajte u ukusnom i aromatičnom kafi od svežih zrna, na savršenoj temperaturi, zahvaljujući našem inteligentnom sistemu za kuvanje. Klasični penač mleka omogućava vam da sa lakoćom napravite svilenkasto glatki kapućino ili late makijato. AquaClean filter (broj patenta: EP1498060B1) nije uključen.
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Zahvaljujući intuitivnom ekranu osetljivom na dodir

Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe

  • 2 napitaka

  • Klasični dod. za pravlj. pene od mleka

  • Kašmirska siva

  • Ekran osetljiv na dodir

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.5

od 5

374

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Peta&

14/12/2023

Hrvatska

super aparat

Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.

Prednosti

Jednostavnost

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

ana2205

11/03/2020

Hrvatska

Odlican proizvod

Odlican aparat. Nakon aparata s kapsulama odlucila sam se pocastiti ovim strojem. Odusevljena :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Chempres

05/12/2019

Hrvatska

Super aparat za kavu

Nakon starog Saeco aparata , vrijeme je bilo za nabaviti novi aparat.

Prednosti

Super dizajan , manjih dimenzija

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Na osnovu 70–82 °C.