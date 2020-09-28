2 godine garancije
Obustavljeno
2 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Kašmirska siva
Ekran osetljiv na dodir
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.8
od 5
107
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Krle
28/09/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Super kava, brza priprema s puno opcija. Ja i supruga uživamo koristiti ovaj uređaj.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Dajana
25/05/2020
Hrvatska
Savršeno
Odlična kava kao iz kafića. A sustav izrade pjene je savršen!! Sam izradi najbolju pjenu ikad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Marcos99
24/04/2020
Hrvatska
Odlicna kava!
Aparat je jednostavan za rukovanje a kava je odlicna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C
nije uključeno u sadržaj pakovanja