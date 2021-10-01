2 godine garancije
Obustavljeno
4 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Sjajno crna
Ekran osetljiv na dodir
Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to da li vam se pije espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
4.7
od 5
48
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Auerbach16
01/10/2021
Srbija
Izuzetno praktičan uređaj fantastičnog izgleda
Lak za korišćenje sa dosta opcija za pravljenje kafe. Lako održavanje i pravi zaista dobar espresso.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparati za espreso
Vladimir67
29/04/2020
Hrvatska
Okus savršen uz preporuke svima
Kava bolja nego iz bilo kojeg kafića. Odličan ukus iz udobnosti vlastitog doma. #ostanidoma #philipskava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Lsrna
23/04/2020
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Ovaj aparat je u potpunosti zadovoljio sve moje potrebe za kvalitetom kave.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C
nije uključeno u sadržaj kutije