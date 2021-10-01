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Sve serije

  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe

Obustavljeno

Serija 3200Automatski aparati za espreso

EP3221/40

4.7
| (48) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe
Uživajte u odličnom ukusu i aromi sveže kafe u zrnu, na savršenoj temperaturi, zahvaljujući našem inteligentnom sistemu za kuvanje. Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka omogućava vam da lako napravite svilenkasto gladak kapućino ili late makijato.
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Zahvaljujući intuitivnom ekranu osetljivom na dodir

Lako do 4 vrste napitaka od svežeg zrna kafe

  • 4 napitaka

  • Klasični dod. za pravlj. pene od mleka

  • Sjajno crna

  • Ekran osetljiv na dodir

Uživajte u 4 vrsta kafe nadohvat ruke

Uživajte u 4 vrsta kafe nadohvat ruke

Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to da li vam se pije espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

48

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

2

01/10/2021

Srbija

Srbija

Izuzetno praktičan uređaj fantastičnog izgleda

Lak za korišćenje sa dosta opcija za pravljenje kafe. Lako održavanje i pravi zaista dobar espresso.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparati za espreso

29/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Okus savršen uz preporuke svima

Kava bolja nego iz bilo kojeg kafića. Odličan ukus iz udobnosti vlastitog doma. #ostanidoma #philipskava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso

23/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Ovaj aparat je u potpunosti zadovoljio sve moje potrebe za kvalitetom kave.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Na osnovu 70–82 °C

  3. nije uključeno u sadržaj kutije