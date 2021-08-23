2 godine garancije
Obustavljeno
8 napitaka
Sistem za mleko LatteGo
Crna
TFT ekran
Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapučina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.
Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.
Prilagodite svaki napitak od kafe pomoću jednostavnih podešavanja funkcije za prilagođavanje kafe za intenzitet, količinu kafe i količinu mleka.
4.8
od 5
50
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Saša32
23/08/2021
Hrvatska
Odlično!
Aparat lijepo izgleda i jednostavan je za rukovanje. Kava je vrlo ukusna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
alkopun
09/08/2021
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan omjer cijene i kvalitete. Proizvod je ispunio sva moja očekivanja.
Prednosti
Jednostavna uporaba, ukusna kava, brojne mogućnosti za kavu po želji
Mane
Glasnoća
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
dan_zg
09/08/2021
Hrvatska
Aparat za dobru kavu lijepog dizajna
Više vrsti kava, nas su privukli napitci s mlijekom i s time povezano lagano čišćenje pjenjače za mlijeko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.