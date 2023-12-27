2 godine garancije
Obustavljeno
12 napitaka
Sistem za mleko LatteGo
Hrom
TFT ekran
Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapućina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.
Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.
Prilagodite svaki napitak od kafe pomoću jednostavnih podešavanja funkcije za prilagođavanje kafe za intenzitet, količinu kafe i količinu mleka.
4.7
od 5
334
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
kafekuvarica
27/12/2023
Srbija
Kremasto i savršeno pjenasto
Nisam shvaćala ljude koji popiju više od jedne kave dnevno, a onda mi je u kuću uselio Philips Latte Go. I postala sam osoba koja ih u danu popije pet. Ovaj gospodin pravi prekrasnu pjenicu od mlijeka, kavu čini kremastom i uz njega zaista nemam potrebu piti kavu na bilo kojem drugom mjestu, osim u ugodnosti svoje kuće. 10/10 mu daju i prijatelji koji mi u kuću ulaze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5400 EP5447/90 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5400 EP5447/90 Automatski aparati za espreso
Tamara1904
26/12/2023
Srbija
Prelepa kafa
Kafa je toliko ukusna i sama tekstura kafe i pene je sjajna. imam ga već par meseci i oduševljena sam. Hvala Borisu na preporuci!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5400 EP5447/90 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5400 EP5447/90 Automatski aparati za espreso
Boris11
26/12/2023
Srbija
Kafa za svačiji ukus!
Kafa je izvrsna. Toliko različitih napitaka, jačih, slabijih, sa manje ili više mleka. Zaista svako sebi može da dozira količinu mleka i kafe. Lako se održava i čisti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5400 EP5447/90 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5400 EP5447/90 Automatski aparati za espreso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.