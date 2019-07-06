2 godine garancije
Obustavljeno
FC8038/01
XD8122/10
XD8142/12
XD8152/12
XD3110/09
XD3140/09
FC8783/09
FC8241/09
FC9170/01
1 x izduvni filter Allergy H13
s-filter® standardna veličina
Zadržava > 99,95% prašine
Alergijski izduvni filter Allergy H13 hvata više od 99,95% fine prašine, koju drugi filteri samo recirkulišu i vrate u vazduh vašeg doma. On hvata fine čestice, kao što su polen ili grinje, koje aktiviraju simptome alergije i astme. Filter treba da se zameni jednom godišnje.
s-filter® je standardni izduvni filter koji je lako dostupan i lako se prepoznaje na osnovu logotipa. On odgovara raznim asortimanima usisivača kompanije Philips, kao i usisivačima kompanija Electrolux, AEG, Volta i Tornado.
Da biste dobili optimalne performanse i filtraciju, savetujemo vam da zamenite filter na 12 meseci.
4.0
od 5
4
Komentari
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Ova recenzija je napisana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Ova recenzija je napisana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače