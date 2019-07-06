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Sve serije

  • Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips
  • Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips
  • Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips
  • Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips
  • Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips
  • Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips

Obustavljeno

S-filter®Izduvni filter

FC8038/01

4
| (4) Komentari
Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips
Philips HEPA13 filter za usisivač hvata 99,95% najfinije prašine kako bi se obezbedilo okruženje bez prašine, sa čistim vazduhom bez alergena. Vazduh koji prolazi kroz filter je čak čistiji od vazduha koji se već nalazi u prostoriji.
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Kompatibilni proizvodi
Performer LED serija 8000

Performer LED serija 8000
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XD8122/10

Performer LED serija 8000

Performer LED serija 8000
Usisivač sa kesom

XD8142/12

Performer LED serija 8000

Performer LED serija 8000
Usisivač sa kesom

XD8152/12

Serija 3000

Serija 3000
Usisivač sa kesom

XD3110/09

3000 Series

3000 Series
Usisivač sa kesom

XD3140/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač sa kesom

FC8783/09

Serija 2000

Serija 2000
Usisivač sa kesom

FC8241/09

Performer

Performer
Usisivač sa kesom

FC9170/01

HEPA13 filter hvata > 99,95% fine prašine

Originalni rezervni HEPA13 filter kompanije Philips

  • 1 x izduvni filter Allergy H13

  • s-filter® standardna veličina

  • Zadržava > 99,95% prašine

Alergijski izduvni filter Allergy H13 za odličnu filtraciju

Alergijski izduvni filter Allergy H13 za odličnu filtraciju

Alergijski izduvni filter Allergy H13 hvata više od 99,95% fine prašine, koju drugi filteri samo recirkulišu i vrate u vazduh vašeg doma. On hvata fine čestice, kao što su polen ili grinje, koje aktiviraju simptome alergije i astme. Filter treba da se zameni jednom godišnje.

s-filter® standardna veličina za laku zamenu

s-filter® je standardni izduvni filter koji je lako dostupan i lako se prepoznaje na osnovu logotipa. On odgovara raznim asortimanima usisivača kompanije Philips, kao i usisivačima kompanija Electrolux, AEG, Volta i Tornado.

Zamenite na 12 meseci za održive performanse

Zamenite na 12 meseci za održive performanse

Da biste dobili optimalne performanse i filtraciju, savetujemo vam da zamenite filter na 12 meseci.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

4

Komentari

4
3
2

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Ova recenzija je napisana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Ova recenzija je napisana za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

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  • Saveti i trikovi
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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana