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Obustavljeno

Performer ExpertUsisivač sa kesom

FC8721/08

4.8
| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pune performanse
Novi Philips Performer Expert pruža najveću brzinu skupljanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActiveMax izrađenoj za vrhunsko skupljanje prašine. Odlični rezultati čišćenja čak i kako se kesa puni!
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • Tehnologija AirflowMax

  • Mlaznica TriActiveMax

  • Tehnologija Allergy+

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć

Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć

Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Komentari

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4.8

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

19/07/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Brez pripomb, zelo priporočam. Povsem izpolnil pričakovanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

17/08/2016

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Lahek, a močan

Sesalec je dobro narejen, saj ima veliko sesalno moč. Lahko ga je prenašati. Nastavki se lahko vozijo kar na sesalcu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

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