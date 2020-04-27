2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija AirflowMax
Mlaznica TriActiveMax
Tehnologija Allergy+
Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!
Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.
Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.
Nagrade
4.8
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Iki2020
27/04/2020
Hrvatska
Odličan
Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Ester
19/07/2018
Slovenija
Odličen
Brez pripomb, zelo priporočam. Povsem izpolnil pričakovanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Firbec
17/08/2016
Slovenija
Verifikovani kupac
Lahek, a močan
Sesalec je dobro narejen, saj ima veliko sesalno moč. Lahko ga je prenašati. Nastavki se lahko vozijo kar na sesalcu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
U okviru asortimana Philips