Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Usisivači i brisači
Sve serije
Performer Expert Usisivač sa kesom
Obustavljeno
Podrška
FC8721/08
Idi u prodavnicu
Registrujte Vaš proizvod
Registrujte proizvod u roku od 90 dana nakon kupovine i dobijte produženu garanciju (mogu da se primenjuju odredbe).
Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8721/08 - English (US)
S-filter®Izduvni filter
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo