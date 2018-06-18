2 godine garancije
Obustavljeno
5 l
Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!
Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.
Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.
4.8
od 5
54
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
JELENA46
18/06/2018
Hrvatska
OVAJ PROIZVOD JE SUPER
usisavač je odličan, jake je usisne snage, nije bučan i nije pretežak i prevelik. lako se prazni i vrećice su mu lako nabavljive.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Branko
01/04/2017
Hrvatska
Usisavač bi bio savršen da...
...se već nakon 2 usisavanja crijevo za usisavanje koje je inače 360° flex nije prestalo vrtjeti u svom kučištu kako bi i trebalo. U početku se okretalo odlično pri čemu nisam trebao okretati i usisavač a sada tu funkciju više nema. Kako je taj dio plastičan (kao uostalom i cijela vanjština usisavača, očito se tvornički sloj za lakše okretanje istrošio. Sada me usisivač prati kako crijevo zakrećem...za takav cjenovni razred proizvoda neočekivano. Sve ostalo je super...vreća LongPerformance se još nije napunila a proizvod koristim 5-6 mjeseci jednom tjedno za stan od 53 kvadrata. Kabel je stvarno dovoljan da iz jedne utičnice mogu doseći sve točke u stanu...svaka čast. Obje četke (TriActiveMax i za parket) su odlične. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, a da nije okretno crijevo izgubilo funkcionalnost proizvod bi bio savršen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Zozo
05/07/2016
Hrvatska
Odličan
Za sada, nakon prvog usisavanja, djeluje fantastično! Tih, a vuče kao lud. Ima neka zgodna rješenja, npr. otvor na vrhu četke koji s prijeda uvuče prljavštinu prije nego uopće četka dođe do nje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
U okviru asortimana Philips