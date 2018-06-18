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Obustavljeno

Performer ExpertUsisivač sa kesom

FC8722/09

4.8
| (54) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse
Novi Philips Performer Expert pruža najveću brzinu skupljanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActiveMax izrađenoj za vrhunsko skupljanje prašine. Odlični rezultati čišćenja čak i kako se kesa puni!
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • 5 l

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć

Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć

Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.

Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

54

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

18/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

OVAJ PROIZVOD JE SUPER

usisavač je odličan, jake je usisne snage, nije bučan i nije pretežak i prevelik. lako se prazni i vrećice su mu lako nabavljive.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

01/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Usisavač bi bio savršen da...

...se već nakon 2 usisavanja crijevo za usisavanje koje je inače 360° flex nije prestalo vrtjeti u svom kučištu kako bi i trebalo. U početku se okretalo odlično pri čemu nisam trebao okretati i usisavač a sada tu funkciju više nema. Kako je taj dio plastičan (kao uostalom i cijela vanjština usisavača, očito se tvornički sloj za lakše okretanje istrošio. Sada me usisivač prati kako crijevo zakrećem...za takav cjenovni razred proizvoda neočekivano. Sve ostalo je super...vreća LongPerformance se još nije napunila a proizvod koristim 5-6 mjeseci jednom tjedno za stan od 53 kvadrata. Kabel je stvarno dovoljan da iz jedne utičnice mogu doseći sve točke u stanu...svaka čast. Obje četke (TriActiveMax i za parket) su odlične. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, a da nije okretno crijevo izgubilo funkcionalnost proizvod bi bio savršen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

05/07/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za sada, nakon prvog usisavanja, djeluje fantastično! Tih, a vuče kao lud. Ima neka zgodna rješenja, npr. otvor na vrhu četke koji s prijeda uvuče prljavštinu prije nego uopće četka dođe do nje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

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