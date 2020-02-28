2 godine garancije
Obustavljeno
FC8955/09
Usisavanje prašine od 99,9%
900 W
4 l
Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja jakom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Visokokvalitetna kesa za prašinu od vlakana koja se ne začepljuju omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.
Nova TriActive LED mlaznica otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji podnog svetla. Zahvaljujući jedinstvenoj strukturi gumenog krilca, mlaznica bez četki pruža rad bez upetljavanja dlaka. Zahvaljujući ravnom obliku, ona pruža ravno ležanje na podu koje pomaže da dosegnete do još više oblasti.
CarpetClean mlaznica je idealna za dubinsko čišćenje, pogodna i za najteže poslove usisavanja tepiha i omogućava znatno skupljanje prašine sa mekih podova.
Nagrade
3.8
od 5
12
Komentari
tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Fuminho
08/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod je jednostavno izvrstan
Proizvod je stvarno odlican za svaku preporuku i pohvalu, samo tako nastavite. Jednostavan za upravljanje i praktican. Svaka cast
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Lukas
21/01/2018
Hrvatska
Di sam prije gledao da nisam kupio ovaj model usisavača?!
Mocan dizajn, dobim zelju usisavati cim ga vidim. LED lapme na cetki odlicna stvar za otkrivanje prasine! Izuzetno tih, oprema koja dolazi uz uredaj odlicna pomoc za vrijeme usisavanja. Iako se karakteristike poput (smart usisavac) cine kao finese, primjeti se da za vrijeme koristenja ovog uredaja dobru dodu. Ni P od prasine nakon usisavnja, uz mirsne ampule (a opran i unutarnji filter) cijela kuca mirise! Nema vise brisanja prasine sa namjestaja zahvaljujuci integriranoj cetki na drsci. Svakako preporucujem ovaj model, Alergicarima pogotovo!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC62885-2).