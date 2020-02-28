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  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
  • Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.

Obustavljeno

Performer UltimateUsisivač sa kesom

FC8955/09

3.8
| (12) Komentari

2 Nagrade

Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.
Inovativni Philips Performer Ultimate je naš najnapredniji usisivač sa kesom.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija TriActive LED otkriva skrivenu prašinu.

Izvanredni rezultati. Za dubinsko čišćenje.

  • Usisavanje prašine od 99,9%

  • 900 W

  • 4 l

Tehnologija AirflowMax za neprekidnu snagu usisavanja

Tehnologija AirflowMax za neprekidnu snagu usisavanja

Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja jakom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Visokokvalitetna kesa za prašinu od vlakana koja se ne začepljuju omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.

TriActive LED za rezultate dubinskog čišćenja

TriActive LED za rezultate dubinskog čišćenja

Nova TriActive LED mlaznica otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji podnog svetla. Zahvaljujući jedinstvenoj strukturi gumenog krilca, mlaznica bez četki pruža rad bez upetljavanja dlaka. Zahvaljujući ravnom obliku, ona pruža ravno ležanje na podu koje pomaže da dosegnete do još više oblasti.

CarpetClean za efikasno čišćenje mekih podova

CarpetClean za efikasno čišćenje mekih podova

CarpetClean mlaznica je idealna za dubinsko čišćenje, pogodna i za najteže poslove usisavanja tepiha i omogućava znatno skupljanje prašine sa mekih podova.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679524
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Komentari

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3.8

od 5

12

Komentari

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

08/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je jednostavno izvrstan

Proizvod je stvarno odlican za svaku preporuku i pohvalu, samo tako nastavite. Jednostavan za upravljanje i praktican. Svaka cast

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

21/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Di sam prije gledao da nisam kupio ovaj model usisavača?!

Mocan dizajn, dobim zelju usisavati cim ga vidim. LED lapme na cetki odlicna stvar za otkrivanje prasine! Izuzetno tih, oprema koja dolazi uz uredaj odlicna pomoc za vrijeme usisavanja. Iako se karakteristike poput (smart usisavac) cine kao finese, primjeti se da za vrijeme koristenja ovog uredaja dobru dodu. Ni P od prasine nakon usisavnja, uz mirsne ampule (a opran i unutarnji filter) cijela kuca mirise! Nema vise brisanja prasine sa namjestaja zahvaljujuci integriranoj cetki na drsci. Svakako preporucujem ovaj model, Alergicarima pogotovo!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

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  1. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC62885-2).