2 godine garancije
Obustavljeno
2,2 l NanoClean
Super turbo četka
Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenje putem 3 veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh brzo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona izlazne lopatice efikasno razdvajaju pašinu od vazduha.
Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na 3 načina u jednom potezu kako bi temeljno očistila podova: 1) Posebno osmišljena ploča nežno razdvaja vlakna tepiha i dubinski uklanja prašinu. 2) Veći otvori sa prednje strane usisavaju veće čestice. 3) Bočne četke osiguravaju savršeno čišćenje duž rubova tepiha.
Super turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca sa tepiha.
Nagrade
4.6
od 5
11
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Miledi
29/12/2016
Hrvatska
Savrsen za kucne ljubimce
Kao vlasnik psa -dugodlakog-koji boravi u kuci i linja se ....ludilo...trazila sam usisivac koji ce biti jednostavan za koristenje,otporan na moje vozikanje po kuci kad me uhvati ludilo usisavanja i jak a malen da ga lakse nosam i pospremim. Da,skuplji je od vecine ali opekla sam se sa jegtinijim verzijama i odlucila se za tu skuplju varijantu i nije mi zao .Preporucujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
anitmoko
10/11/2016
Hrvatska
USISAVAČ Philips - za SVA VREMENA!!!
Štovani, usisavač Philips sam dobila kao rođendanski poklon od svog oca za 20. rođkas, imala sam ga 25. god. savršen, nikad nisam imala popravaka i kvara na njemu, Vaši usisavači su LOL - Philips proizvodi za sva vremena!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Barby
19/08/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je savrsen
Usisivac je predobar, meni osobno najvise odgovara sto nema vrecice za mjenjanje nego se sve ljepo rastavi opere osusi i spremno je za ponovnu upotrebu... I evo nakon vec dosta dugog koristenja usisna snaga je ista kao i prvog dana .... ma sve u svemu odlican
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice