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  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone

Obustavljeno

PowerPro UltimateUsisivač bez kese

FC9922/09

4.6
| (11) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
Novi Philips PowerPro Ultimate usisivač bez kese pruža vrhunske performanse čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izuzetno odvajanje prašine i vazduha. TriActiveMax usisna cev ostvaruje odlične performanse na svim podovima.
Pogledajte sve prednosti

Odlaganje prašine bez nereda

Izvanredni rezultati uz PowerCyclone

  • 2,2 l NanoClean

  • Super turbo četka

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenje putem 3 veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh brzo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona izlazne lopatice efikasno razdvajaju pašinu od vazduha.

Višenamenska mlaznica

Višenamenska mlaznica

Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na 3 načina u jednom potezu kako bi temeljno očistila podova: 1) Posebno osmišljena ploča nežno razdvaja vlakna tepiha i dubinski uklanja prašinu. 2) Veći otvori sa prednje strane usisavaju veće čestice. 3) Bočne četke osiguravaju savršeno čišćenje duž rubova tepiha.

Super turbo četka za tepihe bez dlaka kućnih ljubimaca

Super turbo četka za tepihe bez dlaka kućnih ljubimaca

Super turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca sa tepiha.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Komentari

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4.6

od 5

11

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

29/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen za kucne ljubimce

Kao vlasnik psa -dugodlakog-koji boravi u kuci i linja se ....ludilo...trazila sam usisivac koji ce biti jednostavan za koristenje,otporan na moje vozikanje po kuci kad me uhvati ludilo usisavanja i jak a malen da ga lakse nosam i pospremim. Da,skuplji je od vecine ali opekla sam se sa jegtinijim verzijama i odlucila se za tu skuplju varijantu i nije mi zao .Preporucujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

10/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

USISAVAČ Philips - za SVA VREMENA!!!

Štovani, usisavač Philips sam dobila kao rođendanski poklon od svog oca za 20. rođkas, imala sam ga 25. god. savršen, nikad nisam imala popravaka i kvara na njemu, Vaši usisavači su LOL - Philips proizvodi za sva vremena!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

19/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je savrsen

Usisivac je predobar, meni osobno najvise odgovara sto nema vrecice za mjenjanje nego se sve ljepo rastavi opere osusi i spremno je za ponovnu upotrebu... I evo nakon vec dosta dugog koristenja usisna snaga je ista kao i prvog dana .... ma sve u svemu odlican

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

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