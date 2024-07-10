2 godine garancije
Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
Originalni zamenski filter za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, alergena kućnih ljubimaca i virusnih čestica.
Kompatibilan je sa serijom 800
U pakovanju: 1 filter
Radni vek od 1 godine
Originalni Philips filter
Zamenski filteri za Philips prečišćivače vazduha serije 800: AC0830, AC0850. Model svog prečišćivača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 1 godinu (2), smanjujući muke i troškove. Redovno menjajte predfilter za optimalne performanse filtera.
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Prednosti
Za manji prostor odlican
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
(1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA
(2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.