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Sve serije

  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800
  • Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800

Prečišćivač vazduha serije 800HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

FY0293/30

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800

Originalni zamenski filter za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, alergena kućnih ljubimaca i virusnih čestica.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 800i

Serija 800i
Kompaktni prečišćivač vazduha

AC0850/11

Efikasno hvata 99,9% nanočestica (1)

Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 800

  • Kompatibilan je sa serijom 800

  • U pakovanju: 1 filter

  • Radni vek od 1 godine

  • Originalni Philips filter

Kompatibilan je sa serijom 800

Kompatibilan je sa serijom 800

Zamenski filteri za Philips prečišćivače vazduha serije 800: AC0830, AC0850. Model svog prečišćivača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filteri do 1 godinu

Dugotrajni filteri do 1 godinu

Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 1 godinu (2), smanjujući muke i troškove. Redovno menjajte predfilter za optimalne performanse filtera.

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Prednosti

Za manji prostor odlican

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Ova recenzija je napisana za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA

  2. (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.