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Prečišćivač vazduha serije 800 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

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Prečišćivač vazduha serije 800HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

FY0293/30

Prečišćivač vazduha serije 800 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

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Uputstva i Dokumentacija

Originalni zamenski filter za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, alergena kućnih ljubimaca i virusnih čestica.

  • PDF datoteka
  • 5 June 2026

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