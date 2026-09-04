Originalni filter za Air Performer serije 9000
Originalni Philips filter savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugalj i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, dlaka kućnih ljubimaca i virusa.
Kompatibilan sa Air Performer serije 9000
U pakovanju: 2 polukružna filtera
Radni vek od 3 godine
Originalni Philips filter
Filter za zamenu za prečišćavanje za Philips Air Performer 4-u-1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.
Ovaj originalni filter za prečišćavanje pruža konstantnu zaštitu do 3 godine (2), smanjujući napor i troškove. Vaš uređaj izračunava životni vek filtera i upozorava vas kada je potrebna zamena.
Održavanje je jednostavno zahvaljujući sistemu lakog otpuštanja i postavljanja. Jednostavno otključajte, uklonite i očistite ili zamenite filter u nekoliko sekundi.
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5.0
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Vaiva45
04/09/2026
Lietuva
Ok
Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Egiukas
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisti
Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Ediunia
03/09/2026
Lietuva
Oke
Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-06-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-06-02
(1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA.
(2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.