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Sve serije

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970

Air Performer 4-u-1 serije 9000HEPA NanoProtect filter

FYM970/30

5

| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Originalni filter za Air Performer serije 9000

Originalni Philips filter savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugalj i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, dlaka kućnih ljubimaca i virusa.

Pogledajte sve prednosti

Efektivno hvata 99,97% nanočestica (1)

Originalni filter za Air Performer serije 9000

  • Kompatibilan sa Air Performer serije 9000

  • U pakovanju: 2 polukružna filtera

  • Radni vek od 3 godine

  • Originalni Philips filter

Kompatibilan sa Philips Air Performer serije 9000

Kompatibilan sa Philips Air Performer serije 9000

Filter za zamenu za prečišćavanje za Philips Air Performer 4-u-1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.

Dugo trajanje filtera od 3 godine

Dugo trajanje filtera od 3 godine

Ovaj originalni filter za prečišćavanje pruža konstantnu zaštitu do 3 godine (2), smanjujući napor i troškove. Vaš uređaj izračunava životni vek filtera i upozorava vas kada je potrebna zamena.

Sistem lakog otpuštanja i postavljanja

Sistem lakog otpuštanja i postavljanja

Održavanje je jednostavno zahvaljujući sistemu lakog otpuštanja i postavljanja. Jednostavno otključajte, uklonite i očistite ili zamenite filter u nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Ok

Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisti

Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

03/09/2026

Lietuva

Lietuva

Oke

Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-06-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-06-02

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA.

  2. (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.