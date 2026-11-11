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Air Performer 4-u-1 serije 9000 HEPA NanoProtect filter

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Air Performer 4-u-1 serije 9000HEPA NanoProtect filter

FYM970/30

Air Performer 4-u-1 serije 9000 HEPA NanoProtect filter

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Uputstva i Dokumentacija

Originalni Philips filter savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugalj i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, dlaka kućnih ljubimaca i virusa.

  • PDF datoteka
  • 11 November 2026

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