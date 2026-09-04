Originalni filter za Air Performer serije 9000
Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za emitovanje molekula nano veličine koji ovlažuju vazduh sa do 99,9% manje bakterija (1)
Kompatibilan sa Air Performer serije 9000
Tehnologija NanoCloud
Radni vek od 6 meseci
Originalni Philips filter
Filter za zamenu za ovlaživanje za Philips Air Performer 4-u-1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.
Ovaj originalni filter za ovlaživanje obezbeđuje konstantno ovlaživanje do 6 meseci (2), smanjujući napor i troškove. Vaš uređaj izračunava životni vek filtera i upozorava vas kada je potrebna zamena.
Originalni Philips filter za ovlaživanje dizajniran je za savršeno uklapanje sa vašim uređajem. Za optimalne performanse, uvek koristite originalni Philips filter.
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5.0
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisit
Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Datum upotrebe 2026-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Datum upotrebe 2026-09-01
RaxKax8
02/09/2026
Eesti
Kvaliteetne originaalfilter
Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.
Prednosti
Kvaliteetne, lihtne vahetada
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-08-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-08-01
Õunapirukas
31/08/2026
Eesti
See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!
Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-06-16
Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-06-16
(1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim ovlaživačima bez dodatne tehnologije za smanjenje širenja bakterija, prema testiranju nezavisne laboratorije.
(2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.