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  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971

Air Performer 4-u-1 serije 9000Filter za ovlaživanje

FYM971/00

5

| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Originalni filter za Air Performer serije 9000

Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za emitovanje molekula nano veličine koji ovlažuju vazduh sa do 99,9% manje bakterija (1)

Pogledajte sve prednosti

Tehnologija NanoCloud sa higijenskim ovlaživanjem

Originalni filter za Air Performer serije 9000

  • Kompatibilan sa Air Performer serije 9000

  • Tehnologija NanoCloud

  • Radni vek od 6 meseci

  • Originalni Philips filter

Kompatibilan sa Philips Air Performer serije 9000

Kompatibilan sa Philips Air Performer serije 9000

Filter za zamenu za ovlaživanje za Philips Air Performer 4-u-1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.

Do 6 meseci upotrebe

Do 6 meseci upotrebe

Ovaj originalni filter za ovlaživanje obezbeđuje konstantno ovlaživanje do 6 meseci (2), smanjujući napor i troškove. Vaš uređaj izračunava životni vek filtera i upozorava vas kada je potrebna zamena.

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za ovlaživanje dizajniran je za savršeno uklapanje sa vašim uređajem. Za optimalne performanse, uvek koristite originalni Philips filter.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisit

Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Datum upotrebe 2026-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Datum upotrebe 2026-09-01

02/09/2026

Eesti

Eesti

Kvaliteetne originaalfilter

Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.

Prednosti

Kvaliteetne, lihtne vahetada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-08-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-08-01

31/08/2026

Eesti

Eesti

See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!

Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-06-16

Ova recenzija je napisana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-06-16

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim ovlaživačima bez dodatne tehnologije za smanjenje širenja bakterija, prema testiranju nezavisne laboratorije.

  2. (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.