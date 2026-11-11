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Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filter za ovlaživanje
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FYM971/00
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Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za emitovanje molekula nano veličine koji ovlažuju vazduh sa do 99,9% manje bakterija (1)
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