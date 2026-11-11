ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filter za ovlaživanje

Podrška

Air Performer 4-u-1 serije 9000Filter za ovlaživanje

FYM971/00

Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filter za ovlaživanje

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za emitovanje molekula nano veličine koji ovlažuju vazduh sa do 99,9% manje bakterija (1)

  • PDF datoteka
  • 11 November 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo