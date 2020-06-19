2 godine garancije
Obustavljeno
HD8643/09
Kuva jednu varijantu kafe
Crna
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.
Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.
Saeco je dizajnirao ovaj aparat za pripremu espresa tako da automatski očisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata, zahvaljujući čemu svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus.
3.6
od 5
11
Komentari
nemira
19/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики
Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.
Prednosti
лесна за ползване и поддръжка
Mane
засега нямам забележки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Чодан
17/01/2018
България
Идеална за домашна употреба
Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Encheva
12/01/2016
България
Отлична оценка
Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина