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  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe
  • Osetite aromu omiljene kafe

Obustavljeno

Saeco XsmallSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8643/09

3.6
| (11) Komentari
Osetite aromu omiljene kafe
Koju god mešavinu kafe želite da probate sledeću, Xsmall će automatski na zahtev samleti kafu u zrnu pritiskom na jedno dugme. Sve je moguće obaviti sa prednje strane, što znači da ovo malo remek-delo možete da stavite i na uska mesta.
Pogledajte sve prednosti

Super-automatski aparat za pripremu espresa jednim dodirom

Osetite aromu omiljene kafe

  • Kuva jednu varijantu kafe

  • Crna

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.

Uvek čista mašina zahvaljujući automatskom čišćenju sistema

Uvek čista mašina zahvaljujući automatskom čišćenju sistema

Saeco je dizajnirao ovaj aparat za pripremu espresa tako da automatski očisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata, zahvaljujući čemu svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.6

od 5

11

Komentari

2

19/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.

Prednosti

лесна за ползване и поддръжка

Mane

засега нямам забележки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

17/01/2018

България

България

Идеална за домашна употреба

Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

12/01/2016

България

България

Отлична оценка

Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Povrat u roku od 30 dana