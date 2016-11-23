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Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
Bez obzira na to koju mešavinu kafe volite, možete da po potrebi sameljete zrno i da izvučete maksimalan ukus zahvaljujući keramičkim noževima mlina koji ne pregrevaju zrna. A uz dodatak za ručno pravljenje pene od mleka, samo prekrijte kafu kremastom penom od mleka.
Tri napitka
Klasični dodatak za penu od mleka
Crveni
Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživate u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.
Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak sa mlekom, vaš potpuno automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
4.4
od 5
108
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Drtzanova
23/11/2016
България
Отличен
Имам тази машинка от около 8 месеца, в къщи сме любители на кафето сутрин. Разкошен уред бих казала, удобен и лесен за употреба. Почистването също е изключително лесно. Препоръчвам я горещо.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine
Мариела
20/11/2016
България
Добър продукт
Много добра кафемашина,прави много хубаво кафе и спестява пари.Дразни ме сано цикълът на самопочистване ,който според мен е прекалено често
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine
Алексндр
17/04/2016
България
машина за кафе
Притежаваме такъв модел веднага след като ги пуснаха в България. Перфектни са и много ми спестяват от времето сутрин, когато всеки бърза. удобна, лесна и практична. струва си парите, които никак не са малко, но до последната стотинка си заслужава. кафето е просто прекрасно!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine