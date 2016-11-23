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  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu
  • Osetite aromu omiljene kafe u zrnu

Obustavljeno

2000 SeriesSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8651/29

4.4

| (108) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

Osetite aromu omiljene kafe u zrnu

Bez obzira na to koju mešavinu kafe volite, možete da po potrebi sameljete zrno i da izvučete maksimalan ukus zahvaljujući keramičkim noževima mlina koji ne pregrevaju zrna. A uz dodatak za ručno pravljenje pene od mleka, samo prekrijte kafu kremastom penom od mleka.

Pogledajte sve prednosti

100% keramički noževi mlina za dugotrajne performanse

Osetite aromu omiljene kafe u zrnu

  • Tri napitka

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Crveni

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživate u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.

Uživajte u tri vrste kafe na dodir dugmeta

Uživajte u tri vrste kafe na dodir dugmeta

Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak sa mlekom, vaš potpuno automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.

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Komentari

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4.4

od 5

108

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

2

23/11/2016

България

България

Отличен

Имам тази машинка от около 8 месеца, в къщи сме любители на кафето сутрин. Разкошен уред бих казала, удобен и лесен за употреба. Почистването също е изключително лесно. Препоръчвам я горещо.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine

20/11/2016

България

България

Добър продукт

Много добра кафемашина,прави много хубаво кафе и спестява пари.Дразни ме сано цикълът на самопочистване ,който според мен е прекалено често

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine

17/04/2016

България

България

машина за кафе

Притежаваме такъв модел веднага след като ги пуснаха в България. Перфектни са и много ми спестяват от времето сутрин, когато всеки бърза. удобна, лесна и практична. струва си парите, които никак не са малко, но до последната стотинка си заслужава. кафето е просто прекрасно!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HD8651/29 Super-automatic espresso machine

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